Fumata bianca per un'emittente spagnola che ha spiegato la guerra del Conclave usando Dark Souls 3

Come saprete in Vaticano si sta svolgendo il Conclave , ossia i cardinali provenienti da tutto il mondo si sono riuniti per eleggere il nuovo Papa, dopo la morte di Papa Francesco per malattia avvenuta ormai circa due settimane fa. Pochi minuti fa c'è stata la fumata bianca , quindi aggiorneremo la notizia quando sapremo il nome. Comunque sia, un'emittente spagnola ha scelto di spiegare questo antico rituale del cattolicesimo in un modo davvero originale, usando Dark Souls III di FromSoftware.

Sulyvahn, il Gran Sacerdote

Nelle scorse ore, l'emittente Cuarto ha mostrato il combattimento contro Sulyvahn, il Gran Sacerdote, uno dei boss del gioco, per dare un'idea di quello che stava accadendo nella Cappella Sistina nelle scorse ore. Potete trovare questo boss nell'area di Irithyll della Valle Boreale.

Chiaramente il nuovo Papa non è Sulyvahn, che comunque avrebbe detto la sua nel ruolo, ma evidentemente qualcuno dentro Cuarto conosce bene Dark Souls III.

Come conosce l'equipaggiamento del personaggio principale, visto che ha mostrato uno scontro in cui indossava il set dell'Arcidiacono, perfetto per l'occorrenza, visto che il copricapo "Corona bianca", la "Veste sacra" e la "Sottana" che lo compongono, danno al protagonista l'aspetto di una specie di Papa.

La giornalista di Cuarto ha spiegato perché è stata fatta questa scelta, affermando che se il Conclave fosse un videogioco, questa sarebbe la rappresentazione perfetta della battaglia per il trono di Pietro.

Come detto, la redazione di Cuarto deve conoscere bene il mondo dei videogiochi o, quantomeno, deve aver compreso che sono ottimi per fare presa su di un pubblico più giovane, tanto che hanno usato anche un webgame, Fantapapa di Pietro Pace e Mauro Vanetti, per raccontare lo storico evento.