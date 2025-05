Su Steam l'intera serie Dark Souls è in offerta

Bandai Namco ha lanciato delle nuove offerte su Steam che coinvolgono tutta la serie Dark Souls, incluse le versioni rimasterizzate e le espansioni.

Insomma, si tratta di un'ottima occasione per recuperare uno o più capitoli che vi siete persi o per avvicinarvi per la prima volta alla celebre serie di FromSoftware che ha fondamentalmente canonizzato il genere dei souls-like.