GTA 6 rinviato, Xbox aumenta di prezzo: sono giorni difficili per i videogiocatori

"Non comprate la nostra console!", sembra voler dire la casa di Redmond; e gli utenti la staranno ad ascoltare, a maggior ragione ora che il prezzo di una Xbox Series X da 2 TB in edizione limitata supera addirittura quello di PS5 Pro .

Tuttavia, vista la situazione non facile del sistema da gioco Microsoft, che chiude ogni singolo trimestre con un tonfo per quanto concerne le vendite hardware , tutto pensavamo fuorché a un rincaro. In combinazione con i risvolti dell'ormai consolidata strategia multipiattaforma, si pone quasi come una dichiarazione di intenti.

GTA 6 è stato rinviato e Xbox Series X|S è aumentata di prezzo : non c'è dubbio, sono giorni difficili per gli appassionati di videogiochi, che in una manciata di ore hanno ricevuto due sberle mica da ridere, di quelle che quasi ti fanno passare la voglia.

Take-Two non ha fatto che rassicurarci

Diverso è il discorso relativo al rinvio di GTA 6, che molti davano praticamente per scontato: la lunga storia di Rockstar Games ci ha abituati a situazioni del genere, ma stavolta sembrava ci fosse qualcosa di diverso, non fosse altro per le continue rassicurazioni da parte di Take-Two in merito al periodo di uscita del nuovo capitolo della serie.

È arrivata la data di uscita ufficiale di Grand Theft Auto VI, e questa è sicuramente una buona notizia; la cattiva è che si tratta del 26 maggio, praticamente a un anno da oggi, per un progetto in lavorazione già da parecchio tempo e su cui l'intera industria videoludica contava per un rilancio che, a questo punto, è tutto sulle spalle di Nintendo Switch 2.

Come avete preso queste due notizie? E, in generale, come pensate sia messo il mercato dei videogiochi alla luce dei rincari, dei rinvii, delle cancellazioni e dei sempre più frequenti licenziamenti? Parliamone.