I saldi di Sega su Steam per la Golden Week propongono sconti su Persona, Sonic, Like a Dragon e non solo

Anche Sega ha lanciato tantissime offerte su Steam in occasione della Golden Week giapponese, che permettono di recuperare a prezzi convenienti tantissimi giochi dai franchise celebri della compagnia, come Like a Dragon, Persona e Shin Megami Tensei.

Le altre offerte in evidenza

Passando ai giochi di RGG Studio, il recente Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii è in sconto del 20% e al momento è possibile acquistarlo per 47,99 euro, mentre Infinite Wealth viene proposto a metà prezzo per 34,99 euro.

Proseguiamo con i titoli firmati da Atlus. Persona 3 Reload è scontato del 50% e potrete acquistarlo per 34,99 euro, mentre Persona 5 Royal può essere vostro per 23,99 euro, anziché 59,99 euro. Shin Megami Tensei 5: Vengeance, invece, è in promozione a 35,99 euro, con uno sconto del 40%.

Goro Majima in Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Trovate il catalogo completo delle offerte della Golden Week di Sega su Steam a questo indirizzo. Gli sconti saranno attivi solo fino all'8 maggio. Vi segnaliamo che anche Capcom ha lanciato delle offerte a tema, con sconti su Resident Evil, Monster Hunter e Street Fighter.