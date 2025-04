Elden Ring ha raggiunto un altro impressionante traguardo di vendite: è un successo globale

"Possa il vostro cammino essere sempre guidato dalla Grazia", si conclude il messaggio di ringraziamento, per una community che evidentemente continua a crescere in maniera notevole.

Tre anni e non sentirli

In effetti, per un gioco uscito oltre tre anni fa, anche il ritmo di vendita è davvero ragguardevole: lo scorso dicembre si parlava di oltre 28 milioni di copie vendute, dunque nel giro di qualche mese sono state vendute quasi due milioni di copie di un gioco che può essere considerato "vecchio", secondo gli standard.



D'altra parte, la formula funziona ed Elden Ring continua ad essere uno dei migliori esponenti in assoluto di questa particolare tipologia di action RPG, inoltre il fatto che sia previsto arrivare anche su Nintendo Switch 2 potrebbe fornire l'occasione per ottenere un'ulteriore spinta.

Con l'arrivo sulla nuova console Nintendo, e considerando che Elden Ring non è disponibile sulla versione attuale di Switch, è probabile che molte altre copie possano essere vendute con questo rilancio, in attesa di vedere come si comporterà il titolo in questione.

Nel frattempo, siamo in attesa dell'arrivo dello spin-off Elden Ring Nightreign, con data di uscita fissata per il 30 maggio.