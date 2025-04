Clair Obscur: Expedition 33 a confronto su PC, PS5, PS5 Pro e Xbox Series X in un video

Su console il gioco offre due modalità grafiche, ovvero le classiche Quality e Performance . Il primo preset blocca il framerate a 30 fps e ha una risoluzione di output in 4K, mentre quella nativa oscilla tra i 1080p e i 900p su PS5 e Xbox Series X e di 1552 - 1080p su PS5 Pro.

Con il preset Performance il framerate sale a 60 fps, ma chiaramente ci sono dei compromessi per alcuni dettagli grafici, come le ombre ad esempio, e la risoluzione. Quella di output è di 1800p, mentre quella nativa si aggira tra i 1080p e i 720p su Xbox e PS5, mentre su PS5 Pro tra i 1386p e i 1062p.

In generale, stando a quello che si vede nel filmato, il framerate rimane stabile sui 30 o i 60 fps in base al preset scelto, senza particolari cali della fluidità che compromettono l'esperienza nel complesso.

Per ovvi motivi, la versione PC è potenzialmente la migliore in base alla configurazione usata, nel filmato possiamo vedere come si comporta il gioco con le schede video della serie RTX 50, dalla 5070 alla potentissima (e costosissima) RTX 5090.

Nel frattempo, a quanto pare Clair Obscur: Expedition 33 sta stregando il pubblico, come confermano gli impressionanti numeri di affluenza su Steam durante il fine settimana e il numero di copie vendute in una meno di una settimana dal lancio.