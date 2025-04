Snapdragon 8 Elite Gen 2 uscirà a settembre, secondo un rumor

Il recente Snapdragon 8 Elite si è rivelato senz'ombra di dubbio il protagonista indiscusso della maggior parte degli smartphone top di gamma usciti a cavallo tra la fine dell'anno scorso e i primi mesi del 2025, tra la serie Samsung Galaxy S25, OnePlus 13 e tanti altri modelli ancora. In particolare, nelle ultime ore avrebbero cominciato a susseguirsi nuovi rumor in merito al suo successore, che potrebbe chiamarsi ipoteticamente Snapdragon 8 Elite Gen 2 : scopriamone insieme tutti i dettagli.

Il piano d'uscita di Snapdragon 8 Elite Gen 2

Secondo quanto riportato dall'informatore di cui sopra, il prossimo Snapdragon 8 Elite Gen 2 potrebbe vedere la luce entro il mese di settembre, con circa un mese di anticipo rispetto a Snapdragon 8 Elite, che uscì a ottobre dello scorso anno.

Snapdragon 8 Elite Gen 2

Chiaramente è bene specificare come sempre che si tratta al momento di pure e semplici supposizioni, che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) in via ufficiale dalla compagnia produttrice. Rimaniamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti ufficiali in merito da Qualcomm, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.