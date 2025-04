Clair Obscur: Expedition 33 vola e supera un altro impressionante traguardo di vendite

Se eravate rimasti alle 500.000 copie vendute al lancio di Clair Obscur: Expedition 33 è ora di aggiornare i dati, perchè Sandfall Interactive ha annunciato che il suo gioco ha venduto ben 1 milione di copie nei tre giorni successivi al lancio . Si tratta di un risultato eccezionale, considerando che parliamo di una produzione doppia A. Chiaramente la soddisfazione degli sviluppatori, degli ex-Ubisoft che hanno deciso di mettersi in proprio, è davvero enorme.

Il gioco dell'anno?

Da sottolineare che si parla di copie vendute e non di numero di giocatori. Si tratta di un dettaglio importantissimo, visto che Clair Obscur: Expedition 33 è stato lanciato da subito anche nella fascia Ultimate dell'Xbox Game Pass.

Quindi, considerando anche i giocatori totali, i numeri di Clair Obscur: Expedition 33 potrebbero essere molto superiori, per la soddisfazione anche dell'editore Kepler Interactive (lo stesso di Rematch, Pacific Drive e di Bionic Bay, tanto per citare alcuni dei suoi titoli più recenti) e di Microsoft, che ha curato il marketing del gioco.

Clair Obscur: Expedition 33 è un gioco di ruolo alla giapponese sviluppato in Francia, in cui si guidano i membri di una spedizione inviata a bloccare la pittrice, una figura misteriosa che dipinge un conto alla rovescia che accorcia di anno in anno la durata della vita umana. Se volete più dettalgi, leggete la nostra recensione di Clair Obscur: Expedition 33, che è piaciuto davvero molto al nostro Christian Colli..