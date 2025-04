Su Steam sono in corso i saldi degli Xbox Game Studios, con sconti su Avowed e Forza Horizon 5

Gli ultimi anni sono stati fantastici per gli Xbox Game Studios , con lanci continui e titoli di altissima qualità che hanno fatto parlare molto di sé. Quindi perché non andare su Steam per i saldi che li riguardano e che prevedono offerte anche su titoli quali Avowed e Forza Horizon 5, tanto per citarne un paio?

Le offerte

In effetti c'è davvero da scegliere. Ad esempio potete acquistare in sconto Microsoft Flight Simulator per 34,99 euro invece di 69,99 euro (-50%), Avowed per 55,99 euro invece di 69,99 euro (-20%), Forza Horizon 5 per 29,99 euro invece di 59,99 euro (-50%), Sea of Thieves per 19,99 euro invece di 39,99 euro (-50%), Age of Mythology Retold a 23,99 euro invece di 29,99 euro (-20%), Halo: The Master Chief Collection per 9,99 euro invece di 39,99 euro (-75%), Senua's Saga: Hellblade II a 24,99 euro invece di 49,99 euro (-50%), Ara Hystory Untold a 38,99 euro invece di 59,99 euro (-35%) e tanti altri ancora.

I saldi sono anche un modo per ricordare i giochi degli Xbox Game Studios (o finanziati da Xbox) in arrivo e metterli magari nella vostra lista dei desideri.

Ad esempio potete preacquistare Age of Empire II The Three Kingdoms, oppure segnarvi The Outer Worlds 2, Ninja Gaiden 4, Clockwork Revolution, State of Decay 3, Gear of War E-Day, Fable e Pefect Dark.

Insomma, diciamo che dalle parti di Xbox i nuovi giochi non mancano, anche senza contare quelli di Bethesda e Activision Blizzard. Non vi rimane che andare sulla pagina dei saldi e fare le vostre scelte.