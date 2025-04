Nintendo Switch 2 e retrocompatibilità: giochi compatibili, upgrade gratuiti e a pagamento

Dopo avervi parlato delle schede di gioco virtuali e delle schede con chiave di gioco , in questo articolo tratteremo il tema della retrocompatibilità , ovvero la possibilità di giocare ai titoli per la prima Nintendo Switch sulla nuova macchina della grande N. La buona notizia è che, sì, Nintendo Switch 2 permette di fruire dei giochi della precedente macchina, tuttavia non tutti sono pienamente compatibili o potrebbero presentare problemi vari. A complicare la questione, inoltre, abbiamo titoli che riceveranno degli aggiornamenti gratuiti e a pagamento che ne migliorano le prestazioni sulla nuova console o addirittura aggiungono nuovi contenuti esclusivi. Cerchiamo di fare chiarezza sulla questione.

Mancano poche settimane al debutto di Nintendo Switch 2 nei negozi di tutto il mondo e, nonostante la presentazione in pompa magna della console a inizio mese, ci sono ancora diversi dubbi da sciogliere e informazioni comunicate forse in maniera poco cristallina da far digerire al grande pubblico.

Nintendo ha stilato due elenchi di giochi supportati ma "con problemi di avvio su Nintendo Switch 2 " o che "si avviano su Nintendo Switch 2, ma presentano alcuni problemi di compatibilità in gioco ". In entrambi i casi la compagnia ha dichiarato che sta investigando e collaborando con publisher e studi di sviluppo di terze parti, e dunque queste magagne potrebbero essere risolte in futuro tramite delle patch correttive. Di seguito trovate entrambe le liste.

Al momento l'unico gioco segnalato come non compatibile con Switch 2 è Nintendo Labo Toy-Con 04: Kit VR, in quanto le dimensioni maggiori della console non permettono di inserirla all'interno dell'accessorio Toy-Con, rendendo il titolo di conseguenza ingiocabile.

Come accennato in apertura, Nintendo Switch 2 è retrocompatibile con la prima Switch . Questo significa che potrete giocare alla maggior parte del catalogo della precedente console, siano essi giochi in formato fisico su scheda o copie digitali acquistate tramite l'eShop (a patto di collegare al dispositivo il medesimo account Nintendo con cui li avete acquistati).

Ci sono alcuni titoli che possono essere giocati esclusivamente collegando via wireless i Joy-Con della prima Switch a Nintendo Switch 2. Ciò è dovuto ad accessori speciali pensati appositamente per i vecchi controller (come il Ring-Con incluso con Ring Fit Adventure o la fascia per la gamba di Nintendo Switch Sports) o l'assenza della telecamera IR nei Joy-Con 2 necessaria per titoli come 1-2-Switch 2.

Upgrade gratuiti e giochi Nintendo Switch 2 Edition con upgrade a pagamento

Una selezione di giochi per Nintendo Switch 1 riceveranno degli aggiornamenti gratuiti che ne migliorano la giocabilità su Switch 2. In particolare, parliamo di un aumento della risoluzione e del framerate o l'aggiunta del supporto al GameShare, la nuova funzionalità per la chat e la condivisione della console.

Di seguito trovate l'elenco dei giochi che otterranno questi aggiornamenti. Purtroppo, Nintendo non ha specificato quali cambiamenti verranno apportati per ogni singolo titolo e se in futuro altri giochi riceveranno un trattamento simile.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Super Mario Odyssey

The Legend of Zelda: Link's Awakening

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Captain Toad: Treasure Tracker

New Super Mario Bros. U Deluxe

Laboratorio di videogiochi

51 Worldwiede Games

ARMS

Big Brain Academy: Sfida tra menti

Pokémon Scarlatto e Violetto

È possibile trasformare un gioco in un titolo Nitenndo Swtich 2 Edition anche solo acquistando il pacchetto upgrade, a patto di possedere il gioco originale

Infine, abbiamo i giochi Nintendo Switch 2 Edition. Si tratta di titoli per Switch 1 con applicato un pacchetto di upgrade che introduce varie migliorie, da una risoluzione e framerate maggiore a nuove funzionalità e contenuti. Di seguito l'elenco dei giochi annunciati finora per le esclusive Nintendo e quali novità aggiungono.

Super Mario Jamboree (dal 24 luglio) - nuovi contenuti di Jamboree TV, modalità inedite, compatibilità con CameraPlay e GameShare, risoluzione fino a 1440p

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (dal 5 giugno) - prestazioni migliorate con risoluzione più alta, supporto all'HDR e compatibilità con il servizio Zelda Notes tramite la Nintendo App

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (dal 5 giugno) - prestazioni migliorate con risoluzione più alta, supporto all'HDR e compatibilità con il servizio Zelda Notes tramite la Nintendo App

Kirby e la Terra Perduta (dal 28 agosto) - Grafica e frame rate migliorati e una nuova storia: "Il Mondo Astrale"

Leggende Pokémon Z-A (fine 2025) - Prestazioni migliorate con risoluzione e framerate più alti

Metroid Prime 4: Beyond - Supporto comandi sitle mouse, risoluzione fino a 4K, supporto HDR, frame rate fino a 120 fps

I giochi Nintendo Switch 2 Edition si possono acquistare in vari modi e formati. Se si possiede già il gioco originale per la prima Switch, in formato fisico o digitale, basta acquistare solo il relativo pacchetto upgrade tramite l'eShop. Inoltre, per alcuni giochi, come The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, saranno disponibili senza costi aggiuntivi per gli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo.

Il costo dei singoli pacchetti di upgrade è variabile, con i prezzi che per il momento oscillano tra i 9,99 e i 19,99 euro. Di seguito abbiamo elencato i prezzi confermati dall'eShop di Nintendo:

Kirby e la terra perduta + Il mondo astrale - 19,99 euro

Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV - 19,99 euro

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 9,99 euro

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - 9,99 euro

Story of Seasons: Grand Bazaar - 10 euro

Rune Factory: Guardians of Azuma - 10 euro

Infine, abbiamo i bundle Nintendo Switch 2 Edition. Si tratta fondamentalmente di un pacchetto che include sia il gioco originale per la prima Switch che il relativo upgrade per Nintendo Switch 2. Oltre che in formato digitale, queste edizioni saranno disponibili anche in versione fisica su scheda. Nintendo ha confermato ufficialmente che all'interno della cartuccia è presente sia il gioco base che l'aggiornamento e dunque non è necessario alcun download aggiuntivo. Inoltre, stando alle informazioni riportate dall'editore Marvelous Games, pare che i giochi Nintendo Switch 2 Edition su scheda siano compatibili anche con la prima Switch. In maniera simile a quanto accade su Xbox Series X e S, una volta avviata l'applicazione partirebbe in automatico la versione corretta del gioco in base alla console utilizzata. Questa e altre funzionalità potranno essere effettivamente testate e approfondite quando la console verrà lanciata in tutto il mondo il prossimo 5 giugno.