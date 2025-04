Le schede dei giochi Nintendo Switch 2 Edition sono compatibili anche con Switch 1, per il publisher Marvelous

Qui una spiegazione è doverosa. Per chi non lo sapesse, le "Nintendo Switch 2 Edition" sono titoli per Switch 1 con un upgrade per Nintendo Switch 2 che offre migliorie grafiche 2 e/o contenuti aggiuntivi sulla nuova console. Ad esempio, nel caso del titolo sopracitato sarà possibile beneficiare di una risoluzione e framerate maggiori e il supporto ai Joy-Con 2 e la loro funzionalità a mo' di mouse. In generale, è possibile acquistare il solo "upgrade pack" tramite eShop se già si possiede l'originale per Switch 1 oppure comprare direttamente la versione "Nintendo Switch 2 Edition", che comprende sia il gioco base che il pacchetto upgrade.

Pare che le scede dei giochi contrassegnati come "Nintendo Switch 2 Edition" , saranno del tutto compatibili anche con Switch 1 , almeno stando quanto riportano le informazioni del publisher Marvelous nella FAQ di Rune Factory: Guardians of Azuma.

Le informazioni condivise da Marvelous

La pagina della versione fisica della Nintendo Switch 2 Edition di Rune Factory: Guardians of Azuma, conferma che il gioco sarà incluso all'interno delle nuove schede di gioco rosse da 64 GB per Nintendo Switch 2, ma che sarà comunque completamente fruibile anche su Switch 1 (ovviamente senza migliorie tecniche), un dettaglio finora mai specificato da Nintendo.

Il tutto funziona pare funzionare in maniera simile allo smart delivery di Xbox Series X e S: una volta avviata l'applicazione partirà in automatico la versione corretta del gioco in base alla console utilizzata.

Switch 2 con Mario Kart World

"La Nintendo Switch 2 Edition è una scheda di gioco rossa da 64 GB che include, per intero, il gioco per Nintendo Switch e l'Upgrade Pack", si legge nella FAQ di Marvelous. "Non è necessario scaricare il gioco completo: è sufficiente inserire la scheda in una console Nintendo Switch o Nintendo Switch 2 e la versione corretta si avvierà automaticamente".

"Come la maggior parte dei titoli moderni, al momento del lancio potrebbero essere disponibili piccoli aggiornamenti o patch per apportare correzioni e miglioramenti minori, ma state tranquilli: il gioco completo è sulla scheda di gioco, pronto per essere giocato fin dal primo giorno".

Ovviamente non possiamo escludere che quanto riportato sia un errore da parte di Marvelous o che questo sistema di "forward compatibility" sia limitato a un numero limitato di titoli e non universale per tutte le Nintendo Switch 2 Edition. Non resta che attendere conferme direttamente dalla casa di Kyoto per saperlo con certezza.