Roberto Burioni ha visto The Last of Us e ha spiegato che difficilmente il Cordyceps potrebbe infettare gli umani

L'immunologo, nonché virologo e divulgatore scientifico Roberto Burioni ha avuto recentemente modo di vedere una puntata della serie TV The Last of Us , che lo ha interessato per il "suo mondo apocalittico dominato da funghi". Ne ha approfittato per spiegare che l'elemento centrale della trama della serie TV, quindi anche della serie videoludica, non è "frutto di pura fantasia", ma parte dalla realtà. Ha anche spiegato che è improbabile che gli uomini possano subire il destino di diventare dei clicker, nonostante il fungo Cordyceps esista davvero .

Fungo letale... per le formiche

"Il Cordyceps è una specie di fungo che, nella realtà, infetta le formiche carpentiere. Quando una formica viene infettata dal fungo, quest'ultimo rilascia delle sostanze chimiche che agiscono direttamente sul sistema nervoso dell'insetto."

Una formica infettata dal Cordyceps

Ha spiegato Burioni, che poi ha illustrato meglio il comportamento delle formiche infette: "Questo provoca un comportamento anomalo: la formica diventa iperattiva, smette di comunicare con le altre della sua colonia e, spinta da un impulso irrefrenabile, lascia il nido.

La formica infetta si dirige verso l'alto, generalmente su una pianta, e una volta arrivata sulla parte più alta, si arrampica, e si ancora saldamente a un ramo o una foglia. A questo punto il fungo cresce fuori dalla sua testa, creando una sorta di "spora mortale" che può infettare altre formiche."

Quindi Burioni ha spiegato come funziona l'infestazione: "il fungo continua a diffondersi, dando vita a una vera e propria "invasione" della colonia di formiche. Questo fenomeno di controllo del comportamento delle formiche è talmente singolare che gli scienziati lo considerano uno dei più strani esempi di parassitismo in natura. È un po' come se il fungo avesse effettivamente il potere di trasformare la formica in una sorta di "zombie" al servizio del suo piano di sopravvivenza." Vi ricorda niente? Burioni ha poi spiegato che alcuni scienziati hanno trovato tracce di formiche infette in fossili risalenti a 48milioni di anni fa e anche come nella serie TV i suoi effetti siano amplificati: "Nella serie The Last of Us, il fungo Cordyceps viene amplificato in maniera drammatica, in un mondo dove non solo le formiche, ma anche gli esseri umani, diventano prede di questo fungo, che li trasforma in creature violente e senza coscienza. Il paragone tra la realtà e la serie è inquietante: mentre nel mondo reale il Cordyceps agisce solo su insetti, nella trama della serie il fungo ha evoluto la sua capacità di infettare esseri umani, portandoli a perdere la loro identità e a diventare "clicker", creature simili a zombie."

Infine, ha spiegato che le probabilità di un'infezione degli esseri umani sono estremamente ridotte (ma non assenti) e che l'ultimo videogioco che ha provato nella vita è stato Space Invaders (detto in risposta a chi gli ha fatto notare che la serie The Last of Us è nata da un videogioco).