Kaitlyn Dever, la Abby di The Last of Us Stagione 2, non ha nemmeno fatto un provino per avere il ruolo

La vita degli attori non è semplice, visto che fino a quando non sei una delle star più famose al mondo (e forse nemmeno in quel caso) è impossibile sapere se avrai una nuova pellicola o una nuova serie TV pronta ad accoglierti. Si deve passare da mille provini. A meno che tu non sia Kaitlyn Dever e la serie TV in questione non sia The Last of Us

Dever ha rivelato che non ha dovuto fare un'audizione per ottenere il ruolo di Abby in The Last of Us Stagione 2: gli showrunner Neil Druckmann e Craig Mazin hanno detto che il ruolo era suo, se lo voleva.