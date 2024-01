The Last of Us Stagione 2, l'attrice di Abby è già stata un importante personaggio di Naughty Dog

HBO, come vi abbiamo già riportato, ha svelato che Kaitlyn Dever sarà Abby nella seconda stagione della serie TV The Last of Us. L'attrice è nota a livello mondiale per varie serie e film ai quali ha lavorato, ma anche chi si dedica unicamente ai videogiochi potrebbe avere il sospetto (fondato) di averla già vista associata a un'opera di Naughty Dog.

Dever è infatti stata Cassie Drake - figlia di Nathan Drake ed Elena Fisher, personaggi di Uncharted - nel quarto capitolo numerato della serie di sparatutto.

Nel caso non lo abbiate giocato o non ricordiate nel dettaglio chi sia, ricordiamo che nel finale vediamo la coppia Nathan-Elena alcuni anni nel futuro. I due hanno messo su famiglia e hanno avuto una figlia, Cassie per l'appunto. Il personaggio appare solo brevemente.