Nintendo Switch 2: display a 120 Hz, processore, RAM, memoria e prezzo trapelano da Taiwan

Quello che emerge è una console dotata di alcune caratteristiche avanzate e altre che non sembrano ancora propriamente all'ultimo grido: il display a 120 Hz sarebbe una bella evoluzione rispetto a quello montato sull'attuale Nintendo Switch, per esempio, in linea con i dispositivi mobile più avanzati in questo senso.

L'articolo è stato tradotto in maniera automatica, dunque è possibile che contenga alcuni errori, e in ogni caso va preso come una voce di corridoio, sebbene la pubblicazione sia specializzata in economia e considerata con un certo riguardo nell'area geografica in questione, dunque se parla di "fonti interne" alla produzione potrebbe riferire informazioni reali.

Da una pubblicazione di Taiwan emergono alcune possibili informazioni su Nintendo Switch 2 , o come si chiamerà la nuova console che Nintendo sembra in procinto di presentare, forse nel corso del 2024: si parla di display a 120 Hz, processore, batteria, RAM, memoria interna e prezzo .

Alcune caratteristiche avanzate, altre meno

Nintendo Switch con controller Hori

La memoria, d'altro canto, sembra essere decisamente meno esaltante, almeno stando a quanto riferito in questo caso: si parla infatti di 8 GB di RAM e di 64 GB di spazio di archiviazione interno, entrambi valori non propriamente alti ma che potrebbero essere in linea con la visione di Nintendo.

Tra le altre caratteristiche che emergono dall'articolo c'è inoltre una batteria migliorata, in grado di garantire una maggiore autonomia al dispositivo anche rispetto a Nintendo Switch, ma anche un aumento di prezzo, che dovrebbe portare la console a 400 dollari al lancio, dunque più alto di quello di Nintendo Switch, come era stato riferito anche da altre fonti in precedenza.

Come processore, Nintendo Switch 2 dovrebbe basarsi sul T239 di NVIDIA, anche se non c'è alcuna conferma nemmeno di questo dettaglio, e verosimilmente non l'avremo per un bel po' di tempo. Secondo Bloomberg la nuova console dovrebbe uscire nel 2024 ed è destinata ad essere la piattaforma di maggior successo di quest'anno.