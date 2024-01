Telegram aggiunge nuove funzioni: una è già stata ribattezzata dagli utenti

Pur concentrandosi sul perfezionamento del sistema di messaggistica, l'ultima versione di Telegram presenta un'interfaccia per le chiamate ridisegnata, un chiaro tentativo di conferirsi un tono meno formale e più coinvolgente. Inoltre, sembra che questa funzione sia stata progettata per consumare meno batteria rispetto al passato.

Una delle novità più divertenti riguarda la visualizzazione del testo cancellato come un'esplosione di puntini che svaniscono. Questo effetto è già diventato comunemente noto come "Snap di Thanos" e lascia uno spazio vuoto al posto del messaggio eliminato.

Vaporize è la nuova funzione per eliminare i messaggi in maniera "scenica" su Telegram.

Risorse e chiamate

Telegram è l'app di messaggistica che conta circa 800 milioni di utenti. La concorrente WhatsApp è usata da circa due miliardi di persone

Le chiamate vocali su Telegram hanno subito un notevole miglioramento, con una completa rivisitazione dell'interfaccia e l'aggiunta di sfondi dinamici che cambiano a seconda dello stato della chiamata: in corso, attiva o terminata.

Questo nuovo design richiede meno risorse, garantendo un risparmio energetico e migliori prestazioni, specialmente su dispositivi più datati.

Gli sviluppatori hanno lavorato sulle prestazioni generali, puntando a ridurre i requisiti di sistema per garantire maggiore fluidità durante chiamate e video.

Queste nuove funzionalità arrivano a seguito dell'annuncio, un mese fa, di miglioramenti nei canali, personalizzazione delle emoji per le reazioni e statistiche per le storie, in un'ottica di miglioramento competitivo rispetto a WhatsApp.

Quest'ultima ha reso disponibile la funzione dei canali broadcast a tutti gli utenti nel settembre 2023, e continua a perfezionarla, benché Telegram avesse già introdotto i canali da tempo.

Stessa cosa è accaduta per l'utilizzo degli username al posto del numero, ancora in fase di sviluppo per l'app verde ma di prossima implementazione.

Mark Zuckerberg, CEO di Meta, ha recentemente riferito sul canale broadcast di WhatsApp che la funzione dei canali ha superato i 500 milioni di utenti attivi al mese.