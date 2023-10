Meta ha dichiarato che estenderà i canali broadcast anche a Facebook e Messenger

La particolarità di questa funzione è il consentire una comunicazione verticale, da un singolo utente verso un più vasto bacino di persone , denominata one-to many. Nella fattispecie, parliamo di poter condividere messaggi direttamente con i propri follower, delimitando però in maniera specifica l'interazione che avviene tra questi ultimi e chi gestisce il canale. Ciò costituisce, già da un po' di tempo, un mezzo di trasmissione preferenziale per un certo tipo di utenti: tra tutti, spiccano senz'altro i content creator.

Altro esempio arriva dal CEO di Meta, Mark Zuckerberg , che utilizza i canali di trasmissione per condividere aggiornamenti su nuovi prodotti, dimostrando quanto questa funzionalità sia tenuta in considerazione all'interno dell'azienda.

L'utilizzo di questo mezzo apre la strada a interessanti possibilità, specie per chi necessita di "mettere in condivisione" qualcosa con un pubblico. È il caso di personaggi famosi, figure pubbliche o influencer.

Come funzionano

Meta, azienda leader nel mondo dei social network

Una volta implementati, sarà possibile creare canali broadcast su Facebook o Messenger; come requisito, basterà avere una pagina su Facebook.

I gestori potranno creare il canale e dopo aver inviato il primo messaggio i seguaci riceveranno una notifica per unirsi a esso.

Questo spostamento di Meta verso l'espansione dei canali broadcast su Facebook e Messenger è una ulteriore mossa per competere con applicazioni simili, in primis Telegram, dove questa funzione ha avuto i natali.

La piattaforma di messaggistica blu è nota per le sue robuste funzionalità di privacy e per il supporto a gruppi, community e canali di grandi dimensioni.

Alcuni potrebbero vedere in questa espansione anche una manovra per donare nuovo smalto a Facebook, che pur mantenendo una certa distinzione nell'attuale panorama dei social network, negli ultimi anni ha subito un calo e la valutazione finanziaria di Meta potrebbe necessitare di un ulteriore sprint.

Seguiremo gli esiti dell'implementazione dei canali broadcast su Facebook e Messenger e sapremo trarre dai risultati le giuste conclusioni.