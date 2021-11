WhatsApp, Comunità in arrivo: nuove gaming community dopo Telegram?

WhatsApp vedrà a breve l'arrivo delle Comunità, e gli appassionati di videogiochi guardano a tale feature con grande interesse: potrebbe determinare la nascita di gaming community come quelle di Telegram.

Proprio Telegram ha guadagnato 70 milioni di nuovi utenti grazie al blackout di WhatsApp e Facebook, ed è chiaro che Meta vuole evitare ulteriori emorraggie: da qui l'idea di arricchire il ventaglio di opzioni a disposizione di chi utilizza l'app di messaggistica istantanea.

A rivelare il probabile debutto delle Comunità sono stati alcuni leak piuttosto importanti, che indicano per queste strutture la possibilità di creare gruppi all'interno dei gruppi in maniera del tutto simile ai canali di Discord.

Gli Admin potranno portare nuovi utenti nelle Comunità tramite un link di invito, che una volta accettato consentirà di scrivere agli altri membri. Per distinguere le Comunità dai semplici gruppi verranno utilizzate icone differenti, le stesse che abbiamo visto attivate brevemente (per errore) a ottobre.

Al momento, tuttavia, non c'è ancora un annuncio ufficiale né tantomeno una data per il debutto della nuova feature di WhatsApp, chiaramente pensata per recuperare terreno in termini di funzionalità rispetto ai competitor.