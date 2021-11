Fortnite: Dorso Decorativo El Durrrado da GameStop, come ottenerlo

Se siete giocatori di Fortnite, sarete come sempre in cerca degli elementi cosmetici più belli e unici che vi sono in circolazione per personalizzare il vostro personaggio. Beh, abbiamo una buona notizia: potete ottenere tramite GameStop un fantastico Dorso Decorativo: El Durrrado. Come fare per averlo? Vediamo i dettagli.

Prima di tutto, dovete sapere che per ottenere un Dorso Decorativo El Durrrado tramite GameStop dovete solo acquistare un qualsiasi prodotto a marchio Fortnite dalla catena (non conta il prezzo). Ricordate che l'offerta è valida unicamente fino al 15 gennaio 2022: avete quindi un paio di mesi di tempo per ottenere questo elemento decorativo.

Inoltre, otterrete un singolo El Durrrado per ogni transazione: se comprate più prodotti di Fortnite in un colpo solo, non riceverete più copie del Dorso Decorativo. Sappiate anche che potete fare acquisti direttamente online: non è obbligatorio andare in un negozio (i prodotti in prenotazione non sono validi per la promozione, se acquistati online).

Cosa vi conviene comprare? La lista di prodotti è molto lunga, ma possiamo consigliarvi il fumetto Punto Zero, che fonde l'universo di Batman e quello di Fortnite, come vari pacchetti cosmetici o skin per controller Switch. Per vedere la lista completa, vi basterà andare a questo indirizzo!

Fortnite - El Durrrado

Diteci, quale dei prodotti di Fortnite vi interessa di più? Sfrutterete questa promozione per farvi un bel regalo da GameStop in anticipo?