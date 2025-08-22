Stando alle rilevazioni effettuate da Newzoo per quanto concerne USA, UK, Germania, Francia, Spagna e Italia, Fortnite è stato il gioco con i maggiori incassi e utenti di luglio, piazzandosi in testa in entrambe le classifiche su PC e console.

La top 10 dei titoli che hanno totalizzato gli incassi maggiori vede il battle royale di Epic Games seguito a ruota da EA Sports College Football 26 e da Ready or Not, lo sparatutto di Void Interactive che ha evidentemente avuto un ottimo debutto su PS5 e Xbox Series X|S.

Fortnite EA Sports College Football 26 Ready or Not Counter-Strike: Global Offensive EA Sports FC 25 Donkey Kong Bananza Call of Duty: Modern Warfare 2/3/Warzone/Black Ops 6 The Sims 4 Marvel Rivals Destiny 2

La classifica segna anche la presenza di titoli come Counter-Strike: Global Offensive, EA Sports FC 25, Donkey Kong Bananza e naturalmente le ultime edizioni di Call of Duty. Da notare inolte il ritorno di Destiny 2, che ha guadagnato ben ventitré posizioni per tornare nella top 10.