1

Fortnite è stato il gioco con i maggiori incassi e utenti di luglio

Fortnite non cede di un millimetro: il battle royale di Epic Games è stato il gioco più popolare di luglio in svariati mercati, sia sul fronte degli incassi che del numero di giocatori attivi mensili.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   22/08/2025
Jonesy allaccia la sua fascia in Fortnite
Fortnite
Fortnite
Articoli News Video Immagini

Stando alle rilevazioni effettuate da Newzoo per quanto concerne USA, UK, Germania, Francia, Spagna e Italia, Fortnite è stato il gioco con i maggiori incassi e utenti di luglio, piazzandosi in testa in entrambe le classifiche su PC e console.

La top 10 dei titoli che hanno totalizzato gli incassi maggiori vede il battle royale di Epic Games seguito a ruota da EA Sports College Football 26 e da Ready or Not, lo sparatutto di Void Interactive che ha evidentemente avuto un ottimo debutto su PS5 e Xbox Series X|S.

  1. Fortnite
  2. EA Sports College Football 26
  3. Ready or Not
  4. Counter-Strike: Global Offensive
  5. EA Sports FC 25
  6. Donkey Kong Bananza
  7. Call of Duty: Modern Warfare 2/3/Warzone/Black Ops 6
  8. The Sims 4
  9. Marvel Rivals
  10. Destiny 2
Fortnite, il nuovo set LEGO del Leader Squadra Mecha è un omaggio ai robottoni anni '80 come Voltron Fortnite, il nuovo set LEGO del Leader Squadra Mecha è un omaggio ai robottoni anni '80 come Voltron

La classifica segna anche la presenza di titoli come Counter-Strike: Global Offensive, EA Sports FC 25, Donkey Kong Bananza e naturalmente le ultime edizioni di Call of Duty. Da notare inolte il ritorno di Destiny 2, che ha guadagnato ben ventitré posizioni per tornare nella top 10.

I giochi con più utenti mensili

Passando alla classifica dei giochi con il maggior numero di utenti mensili attivi, dietro Fortnite troviamo Call of Duty: Black Ops 6, che ha concluso il proprio percorso con la Stagione 5, poi Roblox, Minecraft e GTA V.

  1. Fortnite
  2. Call of Duty: Modern Warfare 2/3/Warzone/Black Ops 6
  3. Roblox
  4. Minecraft
  5. Grand Theft Auto 5
  6. EA Sports FC 25
  7. Rocket League
  8. Tom Clancy's Rainbow Six: Siege
  9. Counter-Strike: Global Offensive
  10. NBA 2K25
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Fortnite è stato il gioco con i maggiori incassi e utenti di luglio