Stando alle rilevazioni effettuate da Newzoo per quanto concerne USA, UK, Germania, Francia, Spagna e Italia, Fortnite è stato il gioco con i maggiori incassi e utenti di luglio, piazzandosi in testa in entrambe le classifiche su PC e console.
La top 10 dei titoli che hanno totalizzato gli incassi maggiori vede il battle royale di Epic Games seguito a ruota da EA Sports College Football 26 e da Ready or Not, lo sparatutto di Void Interactive che ha evidentemente avuto un ottimo debutto su PS5 e Xbox Series X|S.
- Fortnite
- EA Sports College Football 26
- Ready or Not
- Counter-Strike: Global Offensive
- EA Sports FC 25
- Donkey Kong Bananza
- Call of Duty: Modern Warfare 2/3/Warzone/Black Ops 6
- The Sims 4
- Marvel Rivals
- Destiny 2
La classifica segna anche la presenza di titoli come Counter-Strike: Global Offensive, EA Sports FC 25, Donkey Kong Bananza e naturalmente le ultime edizioni di Call of Duty. Da notare inolte il ritorno di Destiny 2, che ha guadagnato ben ventitré posizioni per tornare nella top 10.
I giochi con più utenti mensili
Passando alla classifica dei giochi con il maggior numero di utenti mensili attivi, dietro Fortnite troviamo Call of Duty: Black Ops 6, che ha concluso il proprio percorso con la Stagione 5, poi Roblox, Minecraft e GTA V.
- Fortnite
- Call of Duty: Modern Warfare 2/3/Warzone/Black Ops 6
- Roblox
- Minecraft
- Grand Theft Auto 5
- EA Sports FC 25
- Rocket League
- Tom Clancy's Rainbow Six: Siege
- Counter-Strike: Global Offensive
- NBA 2K25