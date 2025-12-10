Bleach sembra essere protagonista di una nuova collaborazione con Fortnite nei prossimi mesi

Un noto leaker che fornisce regolarmente informazioni su Fortnite, Shiina, ha riferito che una delle prossime collaborazioni in arrivo nel gioco Epic Games sarà incentrata su Bleach, celebre manga e anime creato da Tite Kubo.
Considerando l'affidabilità della fonte dimostrata finora, possiamo prendere in considerazione l'informazione come piuttosto attendibile, ma ovviamente aspettiamo eventuali conferme da parte di Epic Games per il prossimo futuro, visto che si parla comunque dei primi mesi del 2026.
Potrebbe in effetti essere una scelta in linea con lo standard di Fortnite, visto che Bleach resta una delle serie di manga e anime più famose in tutto il mondo e rientrerebbe precisamente all'interno del grande metaverso della cultura pop creato da Epic Games.
I dettagli della nuova collaborazione
Ovviamente si tratta ancora di una voce di corridoio, ma la collaborazione Fornite x Bleach dovrebbe introdurre vari personaggi della serie di Tite Kubo all'interno del gioco Epic Games, in maniera simile a quanto fatto in precedenza dalle numerose collaborazioni viste nel mondo di Fortnite.
In base a quanto riferito dal leaker, il cross-over dovrebbe arrivare nel corso dei primi mesi del 2026 e dovrebbe includere almeno una skin esclusiva legata al cast di combattimenti di Blach, con oggetti collegati.
Il lancio dovrebbe avvenire nel corso della prima stagione di Fortnite Capitolo 7, la quale si conclude il 4 marzo, dunque questa sarebbe la data finale entro cui dovrebbe comparire la collaborazione.
Nell'iniziativa dovrebbe trovare spazio almeno la skin di Ichigo Kurosaki probabilmente, considerando che tra gli elementi della collaborazione c'è anche la canzone "Number One - Bankai", legata al personaggio in questione.
Di recente abbiamo visto l'aggiornamento a tema Ninjago per LEGO Fortnite, mentre oltre 10 milioni di giocatori in contemporanea si sono trovati nel gioco per assistere all'evento Zero Hour.