Bleach sembra essere protagonista di una nuova collaborazione con Fortnite nei prossimi mesi

Un noto leaker che fornisce regolarmente informazioni su Fortnite, Shiina, ha riferito che una delle prossime collaborazioni in arrivo nel gioco Epic Games sarà incentrata su Bleach, celebre manga e anime creato da Tite Kubo.

Considerando l'affidabilità della fonte dimostrata finora, possiamo prendere in considerazione l'informazione come piuttosto attendibile, ma ovviamente aspettiamo eventuali conferme da parte di Epic Games per il prossimo futuro, visto che si parla comunque dei primi mesi del 2026.

Potrebbe in effetti essere una scelta in linea con lo standard di Fortnite, visto che Bleach resta una delle serie di manga e anime più famose in tutto il mondo e rientrerebbe precisamente all'interno del grande metaverso della cultura pop creato da Epic Games.