I giochi di PlayStation Plus Extra e Premium di dicembre sono stati svelati da Sony

È arrivato l'annuncio ufficiale di Sony sui nuovi giochi di PlayStation Plus Extra e Premium di dicembre, svelato proprio in questi minuti dalla compagnia e comprendenti ben 10 titoli da scaricare per gli abbonati ai due livelli superiori della sottoscrizione per PS4 e PS5.

Ecco la lista dei giochi annunciati per quanto riguarda PlayStation Plus Extra:

Assassin's Creed Mirage - PS5, PS4

Wo Long: Fallen Dynasty - PS5, PS4

Skate Story - PS5

Granblue Fantasy: Relink - PS5, PS4

Planet Coaster 2 - PS5

Cat Quest III - PS5, PS4

Lego Horizon Adventures - PS5

Paw Patrol: Gran Premio - PS5, PS4

Paw Patrol World - PS5, PS4

E questo è il gioco previsto per PS Plus Premium:

Soulcalibur III - PS5, PS4

Un solo classico si aggiunge dunque come titolo specifico per i Premium, che possono comunque scaricare anche tutti i giochi previsti per Extra.