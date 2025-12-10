I giochi di PlayStation Plus Extra e Premium di dicembre sono stati svelati da Sony

È arrivato l'annuncio ufficiale di Sony sui nuovi giochi di PlayStation Plus Extra e Premium di dicembre, svelato proprio in questi minuti dalla compagnia e comprendenti ben 10 titoli da scaricare per gli abbonati ai due livelli superiori della sottoscrizione per PS4 e PS5.
Ecco la lista dei giochi annunciati per quanto riguarda PlayStation Plus Extra:
- Assassin's Creed Mirage - PS5, PS4
- Wo Long: Fallen Dynasty - PS5, PS4
- Skate Story - PS5
- Granblue Fantasy: Relink - PS5, PS4
- Planet Coaster 2 - PS5
- Cat Quest III - PS5, PS4
- Lego Horizon Adventures - PS5
- Paw Patrol: Gran Premio - PS5, PS4
- Paw Patrol World - PS5, PS4
E questo è il gioco previsto per PS Plus Premium:
- Soulcalibur III - PS5, PS4
Un solo classico si aggiunge dunque come titolo specifico per i Premium, che possono comunque scaricare anche tutti i giochi previsti per Extra.
Una nutrita lista di giochi in arrivo
Tra i giochi previsti per PlayStation Plus Extra e Premium a dicembre si distingue in particolare Assassin's Creed Mirage, uno dei più recenti capitoli della celebre serie Ubisoft che ci porta nelle ambientazioni originali della serie, con un'aggiunta molto interessante per gli abbonati.
A questo si aggiunge l'ottimo Wo Long: Fallen Dynasty, action in stile souls-like da parte di Team Ninja che ci porta in un'affascinante ambientazione tra storia e mitologia orientale all'epoca imperiale della Cina dei Tre Regni, confermando peraltro quanto era emerso nelle ore scorse con un leak.
La presenza del particolare adventure su skateboard chiamato Skate Story era già nota, considerando che il gioco è stato lanciato direttamente all'interno del servizio di Sony, mentre una notevole introduzione è rappresentata dall'action RPG Granblue Fantasy: Relink ad ambientazione fantasy in stile anime.
Chiudiamo la veloce panoramica sui giochi di maggior rilievo con Planet Coaster 2, il gestionale di Frontier Development basato sulla costruzione di parchi tematici alquanto arditi, e il gioco PlayStation Lego Horizon Adventures.
I giochi in questione si aggiungono dunque questo mese al catalogo PlayStation Plus Extra, insieme al classico picchiaduro di Bandai Namco Soulcalibur 3 per gli abbonati a Premium, mentre ricordiamo anche i giochi che lasceranno il servizio nel corso di dicembre.