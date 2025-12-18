PlayStation Plus Extra e Premium, scopriamo i giochi PS4 e PS5 di dicembre

Anticipati alcuni giorni fa dal lancio anticipato di Skate Story, sono disponibili da alcune ore i giochi di dicembre per gli abbonati a PlayStation Plus di livello Extra e Premium: scopriamoli.

I giochi PS4 e PS5 di dicembre per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium chiudono un anno generalmente positivo per la piattaforma in abbonamento Sony, che ha visto l'arrivo di tanti titoli di grande spessore e di numerosi debutti. L'ultimo è avvenuto appena pochi giorni fa, con l'originale e divertente Skate Story, mentre il grosso della line-up di questo mese è rappresentato da un elenco che include Assassin's Creed Mirage, Wo Long: Fallen Dynasty, LEGO Horizon Adventures e poi ancora Granblue Fantasy: Relink, Planet Coaster 2 e il classico Soulcalibur 3.

Assassin's Creed Mirage L'approdo di Assassin's Creed Mirage nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium non poteva arrivare in un momento migliore per il gioco Ubisoft, che ha visto di recente l'uscita di una bella espansione gratuita, Valley of Memory, capace di aggiungere alcune piacevoli ore extra all'esperienza, andando a rivelare importanti retroscena sul passato del protagonista dell'avventura, Basim. Quest'ultimo ci viene presentato nel corso della campagna principale come un giovane ladro che deruba le persone benestanti fra le strade dell'affascinante Baghdad del IX secolo, ma che a un certo punto decide di sottoporsi al duro addestramento per diventare un Occulto, mosso dal desiderio di dispensare giustizia per difendere i più deboli dai soprusi dei potenti. La sua missione lo porta ad affrontare l'Ordine degli Antichi e i suoi esponenti, nell'ambito di un percorso che rende omaggio ai capitoli classici di Assassin's Creed: tolti gli elementi RPG degli ultimi anni, Mirage punta su esplorazione, parkour e azione stealth per consegnarci un gameplay più semplice e immediato, sebbene viziato da alcune meccaniche che ne minano il bilanciamento, banalizzando la sfida. Basim ammira Baghdad in Assassin's Creed Mirage Come abbiamo avuto modo di scrivere nella nostra recensione di Assassin's Creed Mirage, ad ogni modo, la Baghdad rappresentata nel gioco è uno degli scenari più suggestivi che siano mai comparsi nella serie Ubisoft e tanto basta per procedere immediatamente al download, qualora disponiate di un abbonamento a PS Plus di livello Extra o Premium.

Wo Long: Fallen Dynasty Una delle ultime produzioni targate Team Ninja, Wo Long: Fallen Dynasty punta su di un sistema di combattimento che si pone come una rielaborazione di quello visto in Nioh, catapultandoci però nella Cina imperiale anziché nel Giappone feudale per raccontare le vicende di un guerriero determinato ad affrontare le truppe di uno spietato signore della guerra. Una sequenza di combattimento in Wo Long: Fallen Dynasty Non è tuttavia il comparto narrativo la parte più riuscita di un gioco che si focalizza ovviamente sull'azione, portando sullo schermo battaglie spettacolari in cui schivate e deviazioni perfette degli attacchi vengono supportate da un meccanismo "spirituale" che ricorda Sekiro: Shadows Die Twice, basando la progressione del personaggio su cinque elementi che vanno a influenzare stregonerie, armi e gestione delle risorse. Il risultato è un impianto che consente di dar vita a build anche piuttosto differenti ma ben bilanciate, impreziosite da un sistema morale che influenza il grado di difficoltà di ogni area e incentiva l'esplorazione, accompagnandoci nel corso di una campagna che vanta un gran numero di contenuti e può infatti tenerci occupati per oltre trenta ore. Il nostro personaggio in Wo Long: Fallen Dynasty Al netto dunque di una trama davvero debole e di una gestione tutt'altro che brillante dell'inventario e delle risorse raccolte in giro, il titolo di Team Ninja va assolutamente provato. Vi serve qualche altro dettaglio? Allora date un'occhiata alla nostra recensione di Wo Long: Fallen Dynasty.

LEGO Horizon Adventures Un originale tentativo di espandere l'universo della serie creata da Guerrilla Games ha dato vita a LEGO Horizon Adventures, spin-off a base di mattoncini di plastica che prende senz'altro spunto dalle tante produzioni realizzate negli anni da TT Games per consegnarci un'avventura colorata, divertente e molto bella da vedere, sebbene un po' troppo breve e lineare. Aloy si dispera in LEGO Horizon Adventures Al comando di Aloy avremo modo di ripercorrere gli eventi di Horizon Zero Dawn ma in una versione buffa e leggera, privi dunque del dramma che caratterizza l'opera originale e anzi arricchiti dall'inconfondibile umorismo LEGO, che qui può contare anche su di un ottimo doppiaggio in italiano: abbiamo parlato di questo e altro nella nostra recensione di LEGO Horizon Adventures.

Granblue Fantasy: Relink Frutto di uno sviluppo lungo e travagliato, Granblue Fantasy: Relink è un action RPG che si ispira a classici come Phantasy Star Online e si rivolge tanto ai fan storici della serie quanto ai nuovi arrivati, forte di una campagna ben scritta e con bei personaggi, che ci metterà nei panni di Gran o Syta e della ciurma della Grandcypher in una missione organizzata per salvare il regno di Lyria. I personaggi di Granblue Fantasy: Relink È tuttavia dopo i titoli di coda che l'esperienza decolla davvero, fra missioni secondarie di vario genere, tantissime personalizzazioni per i protagonisti e una rinnovata enfasi sul sistema di combattimento del gioco, che appare fin da subito fluido, spettacolare e ben bilanciato. Avete letto la nostra recensione di Granblue Fantasy: Relink?

Planet Coaster 2 Il secondo capitolo della serie gestionale di Frontier riesce a migliorare un impianto che sembrava già perfetto, mettendo a disposizione dei giocatori un set di strumenti di costruzione straordinari, versatili e potenti, capaci di trasformare chiunque in un vero designer. Planet Coaster 2 è questo e tanto altro ancora: un sequel che compie un deciso passo in avanti, specie sul piano della libertà creativa. Uno dei parchi di Planet Coaster 2 Grazie all'importante novità rappresentata dai parchi acquatici, con tutto ciò che vi ruota attorno, il gioco può contare su di una solida e corposa modalità carriera, fulcro dell'esperienza, e su di una quantità enorme di opzioni dedicate alla personalizzazione, oltre a utili semplificazioni e automatismi in grado di assecondare efficacemente ogni nostra azione. Ecco la recensione di Planet Coaster 2.