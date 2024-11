LEGO Horizon Adventures è nato da un'idea della stessa LEGO, che ha proposto a Sony di reinterpretare uno dei suoi giochi più importanti, Horizon Zero Dawn, utilizzando lo stile tipico delle produzioni legate ai celebri mattoncini danesi: una formula praticamente inventata dagli inglesi di Traveller's Tales, il nome originale di TT Games, ma affidata in questo caso agli stessi Guerrilla e a Studio Gobo, perché evidentemente un tocco british non doveva mancare. Parliamo insomma di un gioco PlayStation, ma al contempo di un prodotto LEGO: un concentrato di aspettative non da poco per un progetto che è stato realizzato in primo luogo grazie alla grande passione per le "costruzioni" che caratterizza ogni singolo elemento del team di sviluppo e che emerge in maniera molto evidente fin dalle prime battute di questa insolita avventura.

Una trama in stile LEGO Sullo sfondo di un mondo del futuro in cui l'umanità ha dovuto ricominciare da zero dopo una devastante catastrofe, organizzandosi in società primitive e guardandosi dal pericolo delle misteriose bestie meccaniche che dominano lo scenario, la piccola Aloy viene ritrovata nel cuore di una montagna sacra dalla tribù Nora e affidata al cacciatore Rost perché se ne prenda cura. L'uomo alleva Aloy come una figlia e proprio per questo la addestra in maniera rigorosa, trasformandola in una tiratrice esperta e in una combattente risoluta, così che possa sopravvivere alle tante insidie che troverà lungo il suo cammino. Una volta cresciuta, però, la ragazza comincia inevitabilmente a porsi delle domande: chi sono i suoi genitori? E perché lei e Rost vivono da reietti? I presupposti narrativi di LEGO Horizon Adventures si rivelano essere fondamentalmente gli stessi di Horizon Zero Dawn, anche se in questo caso tutti gli elementi della trama sono stati addolciti e rivisitati al fine di confezionare una storia in perfetto stile LEGO, caratterizzata dall'umorismo tipico di queste produzioni e da una scrittura che anche stavolta inanella gag a ripetizione e in maniera quasi sempre brillante. Aloy, Teersa e Varl in una delle sequenze di intermezzo di LEGO Horizon Adventures L'eccellente doppiaggio in italiano, che riprende gli attori della saga originale, contribuisce in maniera fondamentale a rendere al meglio le battute e le situazioni portate sullo schermo, fra immancabili inside joke e situazioni completamente fuori di testa, basate anche sulla riuscita reinterpretazione cartoonesca dei quattro protagonisti giocabili: Aloy, Varl, Teersa ed Erend.

Il gameplay che ci aspettavamo? Il gameplay di LEGO Horizon Adventures riprende per larga parte le meccaniche a cui TT Games ci ha abituati nel corso degli anni, sperimentando un po' per quanto concerne il sistema di combattimento, che si arricchisce man mano di nuovi elementi e cambia a seconda del personaggio, ma perdendo di vista la componente puzzle legata anche e soprattutto ai mattoncini. L'esplorazione in LEGO Horizon Adventures presenta piccoli enigmi e tante ricompense È bello che l'esplorazione degli scenari premi ogni nostra deviazione dal percorso prestabilito, visto che tentando nuove strade ci si imbatte in forzieri da aprire e oggetti da costruire; ma si tratta di concessioni relativamente limitate se consideriamo la struttura e la dimensione dei livelli, ben distanti da una connotazione open world. Partendo dal villaggio dei Nora, che funge da base per l'intera campagna, espandendosi man mano e chiedendoci di personalizzarne gli scorci attraverso la creazione di edifici che attingono anche a proprietà intellettuali piuttosto distanti dalla saga di Horizon, vedi LEGO City o Ninjago, il nostro compito sarà quello di spingerci all'interno di diverse zone per fermare il malvagio Helis e la corruzione dilagante. Il villaggio di LEGO Horizon Adventures può essere addobbato anche e soprattutto con oggetti che poco c'entrano con la serie Sony Lo schema, tuttavia, è più o meno sempre lo stesso: attraversata una sorta di anticamera in cui potremo eventualmente scegliere se cambiare personaggio (non sarà consentito farlo durante la missione), avremo la possibilità di calarci lungo una sorta di teleferica improvvisata, nasconderci nell'erba in un abbozzo di stealth fine a sé stesso e azionare il Focus per visualizzare i cultisti e le Macchine da abbattere. Una volta rivelata la nostra posizione dovremo lottare, e in tal senso LEGO Horizon Adventures cresce piuttosto in fretta, introducendo armi e abilità differenti nell'ambito di un sistema di combattimento che sulle prime lascia un po' perplessi, ma poi si rivela solido e divertente, nonché molto meno scivoloso rispetto ai titoli sviluppati dai già citati TT Games. Una sequenza di combattimento di LEGO Horizon Adventures La chiave sta nell'approccio in stile twin stick shooter che caratterizza quasi tutti i protagonisti, e che permette di mirare entro un determinato raggio d'azione, caricare il colpo per imprimergli maggiore potenza, centrare i punti deboli dei mostri meccanici e utilizzare elementi come fuoco, ghiaccio ed elettricità per aumentare l'efficacia della nostra offensiva. Da soli o in cooperativa con un amico, in locale oppure online tramite invito, si scopre ben presto nelle differenze fra i quattro personaggi disponibili e nelle tante armi ordinarie e speciali che compongono l'arsenale un impianto meno banale di quanto sarebbe stato lecito attendersi, e che al livello di difficoltà intermedio (ce ne sono ben cinque fra cui scegliere) riesce talvolta a cogliere impreparati. Un boss di LEGO Horizon Adventures Aloy e Varl risultano abbastanza simili, essendo equipaggiati rispettivamente con arco e lancia, mentre Teersa scaglia qualsiasi tipo di oggetto contro i nemici, dalle banane ai polli, ed Erend brandisce un enorme martello da guerra, proponendo un inedito approccio melee all'azione. Come detto, però, gli strumenti alternativi sono numerosi e fanno la differenza durante le battaglie, così come le risorse che è possibile sfruttare all'interno degli scenari, dai classici barili alle trappole. Nelle fasi finali della campagna, che purtroppo si completa piuttosto in fretta (abbiamo impiegato circa sette ore per arrivare ai titoli di coda, pur essendoci cimentati anche con molte delle sfide extra rappresentate dallo scontro con le Macchine Alfa), gli scontri diventano parecchio affollati e complessi, con varie tipologie di bestie meccaniche e cultisti che dovremo cercare di colpire, per poi magari correre verso un albero da frutta e ripristinare la salute finché possibile. Aloy affronta le Macchine in uno scenario innevato di LEGO Horizon Adventures Situazioni che ritroviamo negli scontri con i boss, che fanno leva sulla presenza di Macchine molto più grosse, potenti e resistenti del normale, dotate di precisi pattern d'attacco da memorizzare e di punti deboli che in determinati casi riusciremo a colpire solo dopo aver completato una fase di indebolimento delle difese del nemico: anche questa una bella soluzione.

Pochi contenuti Se il gameplay di LEGO Horizon Adventures risulta godibilissimo, pur al netto dei suoi chiari limiti, è sul piano della struttura e dei contenuti che risiedono le più evidenti mancanze di questo spin-off. Proprio alla luce della lunga tradizione dei giochi LEGO di TT Games, infatti, ci aspettavamo da questa produzione di Sony un'attenzione in più, un guizzo che in realtà manca. La trovata di Sylens in versione DJ è una delle chicche di LEGO Horizon Adventures L'immaginario di Horizon Zero Dawn non può certamente vantare i numeri e le suggestioni di cui abbiamo parlato nella recensione di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, questo è chiaro, ma alla brevità della campagna principale andavano contrapposti contenuti secondari capaci di offrire qualcosa in più di una manciata di boss extra e del collezionismo fine e sé stesso rappresentato dai set LEGO con cui abbellire il villaggio.

Tecnicamente, però, è il miglior LEGO di sempre Le sensibilità e i gusti individuali porteranno senz'altro a percepire in maniera differente elementi come la durata e la varietà di LEGO Horizon Adventures, ma un aspetto del gioco ci è sembrato indiscutibile: la sua straordinaria realizzazione tecnica. Mosso dal potente Unreal Engine 5, il titolo di Guerrilla e Studio Gobo si pone dal punto di vista grafico come il miglior gioco LEGO di sempre. Aloy e Teersa in una scena di LEGO Horizon Adventures Dalla trasposizione dei personaggi alle loro animazioni, dalla realizzazione delle Macchine agli splendidi scenari, impreziositi dall'impiego di tecnologie estremamente sofisticate per quanto concerne la resa dell'illuminazione, delle ombre e dei riflessi, lo spettacolo offerto dall'avventura di Aloy è davvero magnifico e non mancherà di conquistarvi. Su PS5 è possibile scegliere fra due differenti modalità grafiche, risoluzione o prestazioni, che girano rispettivamente a 30 e 60 fps. In attesa degli immancabili confronti e delle lenti d'ingrandimento, abbiamo preferito come al solito l'opzione che predilige la fluidità e ci è sembrato di non aver perso nulla in termini quantitativi, pur riscontrando qualche piccola incertezza quando alcuni nemici si "smontano". L'Albero della Madre, dove acquistare i potenziamenti in LEGO Horizon Adventures Dell'ottimo doppiaggio in italiano si è già accennato, ma in questo caso gli sviluppatori hanno fatto un gran lavoro anche sulla colonna sonora, che riarrangia i brani di Horizon Zero Dawn in una veste più allegra e originale, accompagnando l'azione e le sequenze di intermezzo nella maniera migliore possibile.

Conclusioni Versione testata PlayStation 5 Digital Delivery Steam, PlayStation Store, Nintendo eShop Prezzo 69,99 € Multiplayer.it 7.5 Lettori ( 4 8.7 Il tuo voto LEGO Horizon Adventures è un'ottima rivisitazione in chiave LEGO dell'avventura di Aloy, molto divertente dal punto di vista della scrittura e caratterizzata da un comparto tecnico eccellente: il migliore di sempre per una produzione videoludica legata ai celebri mattoncini di plastica. Pur al netto di una struttura piuttosto lineare e tendenzialmente ripetitiva, il gioco ci consegna un gameplay sorprendentemente solido ed è un peccato che non sia stato fatto uno sforzo in più sul piano della durata e dei contenuti, un po' risicati per un progetto così ambizioso.