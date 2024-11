Instagram e Facebook riducono i prezzi degli abbonamenti, ma mettono pubblicità per tutti in risposta al DMA

Meta ha annunciato una riduzione significativa del costo degli abbonamenti per le versioni senza pubblicità di Facebook e Instagram nell'Unione Europea. Questa decisione arriva per adeguarsi al Digital Markets Act (DMA), la normativa europea che mira a regolamentare il potere di mercato dei giganti del tech.

Il nuovo prezzo mensile per l'abbonamento senza pubblicità scende a 5,99 euro per l'accesso via web e a 7,99 euro per l'acquisto tramite iOS e Android. La differenza di prezzo rispetto ai precedenti 9,99 euro e 12,99 euro è dovuta alle commissioni applicate dagli store delle piattaforme mobili. Ogni account aggiuntivo avrà un costo di 4 euro se acquistato sul web e di 5 euro dagli store dei dispositivi mobili. Gli abbonati esistenti beneficeranno automaticamente della riduzione del prezzo senza dover intraprendere alcuna azione.