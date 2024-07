Il modello "paga o acconsenti" di Instagram viola il DMA, dice l'UE: in arrivo una multa miliardaria?

Meta, proprietaria di Facebook e Instagram, è stata formalmente accusata dall'Unione Europea di violare il Digital Markets Act (DMA) con il suo modello pubblicitario.

Secondo la Commissione Europea, il modello "paga o acconsenti" lanciato lo scorso anno da Meta per Facebook e Instagram non rispetta l'articolo 5(2) del DMA, in quanto non offre agli utenti una terza opzione che utilizzi meno dati per il targeting degli annunci pur rimanendo gratuita.