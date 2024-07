Helldivers 2 è peggiorato sin dal lancio per i fan e ora Arrowhead Game Studios promette novità

"Il gioco non ha mai funzionato bene all'inizio", si legge in un commento. "Dal momento in cui è stato pubblicato, ha prestazioni terribili rispetto ad altri giochi simili, più belli e più affollati". Un altro dice: "Credo che gli sviluppatori possano davvero fare qualcosa al riguardo".

La riposta di Arrowhead Game Studios

In un post su Twitter, il CEO dello studio Shams Jorjani ha rivelato che "le prestazioni saranno un punto focale" per gli sviluppatori di Helldivers 2. In seguito al commento di un fan che ha parlato di "continui crash", Jorjani chiarisce che un aggiornamento per risolvere i problemi di prestazioni su PC è "in arrivo questa settimana, a quanto pare!".

L'amministratore delegato spiega che, pur sperando che la patch "faccia il suo dovere", il team "continuerà a lavorare a prescindere" dai risultati ottenuti, per migliorare il gioco.

Rispondendo a un altro giocatore che chiedeva notizie da Arrowhead Game Studios sui contenuti in arrivo, Jorjani afferma che gli sviluppatori di Helldivers 2 stanno attualmente "discutendo su cosa condividere e quando" ma per il momento non fa "nessuna promessa" sui contenuti previsti.

Ricordiamo anche che Helldivers 2 ha perso più del 90% dei giocatori che aveva al lancio su Steam, in calo lento ma costante.