Per Apple il primo HomePod e iPhone X sono ora "vintage": ecco cosa significa e perché potrebbe essere un problema

Un'etichetta "vintage" che crea qualche problema

Ma cosa cambia per i proprietari di questi dispositivi l'etichetta "vintage"? Per i proprietari di dispositivi "vintage", come sono ora il primo HomePod, i primi AirPods o l'iPhone X, l'etichetta non comporta l'impossibilità di riparare il prodotto. Tuttavia, la disponibilità dei pezzi di ricambio potrebbe essere limitata e le riparazioni potrebbero richiedere più tempo.

Apple non ha ancora classificato questi prodotti come "obsoleti", il che significherebbe l'impossibilità di ottenere qualsiasi tipo di assistenza hardware. Tuttavia, se possedete più dispositivi "vintage" e necessitano di riparazioni, è consigliabile agire tempestivamente.

iPhone X

Sebbene l'assistenza e le riparazioni siano ancora disponibili presso Apple e i centri autorizzati, infatti, la disponibilità dei pezzi di ricambio potrebbe ora essere limitata e le riparazioni potrebbero richiedere tempi più lunghi.

Il primo HomePod, i primi AirPods e l'iPhone X hanno rappresentato importanti innovazioni nel loro campo. I primi AirPods, lanciati nel 2016, sono stati tra i primi auricolari wireless a riscuotere un grande successo, mentre l'iPhone X, arrivato nel 2017, ha introdotto il Face ID. Anche se da qualche tempo ovviamente non ha ricevuto più aggiornamenti software maggiori, i suoi due successori diretti, ovvero iPhone XS e iPhone XR, riceveranno il nuovo iOS 18, anche se non in versione completa: qui trovate la lista completa dei dispositivi compatibili, con qualche sorpresa.

E voi possedete uno o più di questi dispositivi "vintage" e avete avuto bisogno di recente di riparazioni? Condividete la vostra esperienza nei commenti!