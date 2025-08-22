Vi ricordate il regalo d’oro di Cook a Trump? Ora è finito in un episodio di South Park

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato di un regalo piuttosto particolare. Tim Cook, in occasione dell'annuncio di un investimento da 100 miliardi di dollari per la produzione negli USA da parte di Apple, ha omaggiato il Presidente Donald Trump con una "scultura" artistica realizzata in oro a 24 carati. No, non aspettatevi statue o regali dalle dimensioni colossali: si tratta di un disco in vetro con base in oro. Ad ogni modo, South Park ha ben pensato di realizzare un episodio dedicato a questa vicenda. Vediamo tutti i dettagli.
Il regalo diventa satira
L'ultimo episodio, chiamato "Sickofancy", include Tim Cook e Donald Trump nell'iconica versione a fumetti. Viene mostrata la figura di Cook mentre fa visita al Presidente alla Casa Bianca per consegnargli il regalo. Dall'immagine si può vedere il regalo realmente consegnato qualche settimana fa.
Trump, successivamente, si infila sotto le coperte con il dono, in compagnia di Satana, aggiungendo: "Guarda cosa mi ha regalato un CEO tech idiota", prima di fare una proposta sconcia utilizzando... lo stesso regalo di Cook. A questo link potete dare un'occhiata ad alcuni momenti salienti dell'episodio (in particolare i primi secondi).
Il regalo targato Apple
Questo dono, puramente simbolico, rappresentava l'intenzione di Apple di investire 100 miliardi di dollari nel settore manifatturiero nei prossimi quattro anni. Come vi abbiamo già anticipato, si tratta di un disco realizzato in vetro trasparente, targato Corning (società madre dei Gorilla Glass) e con base in oro a 24 carati proveniente dallo Utah.
Sulla parte superiore viene riportato il nome di Donald Trump, mentre in basso troviamo la firma di Tim Cook, con la dicitura "Made in USA" e l'anno 2025. Un regalo che, considerando i vari avvenimenti precedenti, ha fatto ampiamente discutere. E voi che ne pensate?