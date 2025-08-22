Vi ricordate il regalo d’oro di Cook a Trump? Ora è finito in un episodio di South Park

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato di un regalo piuttosto particolare. Tim Cook, in occasione dell'annuncio di un investimento da 100 miliardi di dollari per la produzione negli USA da parte di Apple, ha omaggiato il Presidente Donald Trump con una "scultura" artistica realizzata in oro a 24 carati. No, non aspettatevi statue o regali dalle dimensioni colossali: si tratta di un disco in vetro con base in oro. Ad ogni modo, South Park ha ben pensato di realizzare un episodio dedicato a questa vicenda. Vediamo tutti i dettagli.