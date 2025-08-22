Acclaim ha pubblicato un misterioso teaser che punta alla settimana prossima

Acclaim ha pubblicato un misterioso teaser che ci dà appuntamento alla settimana prossima, probabilmente per un annuncio che riveli infine cosa bolle in pentola negli uffici dello storico publisher.
Il breve video, intitolato non a caso "Transmission Incoming", mostra tre schermi a tubo catodico e il logo Acclaim che compare su quello posto al centro della scena. Negli istanti finali si vede appunto la scritta "next week".
Come ricorderete, lo scorso marzo l'azienda ha annunciato ufficialmente il proprio ritorno, con una riproposizione del marchio storico e un impegno votato alla pubblicazione di giochi indipendenti ma anche al recupero dei più franchise più celebri del passato.
Dietro questa operazione c'è un comitato composto da veterani dell'industria come Russell Binder di Striker Entertainment, Mark Caplan di Ridge Partners e l'ex lottatore Jeff Jarrett di Global Force Entertainment, pronti a impegnarsi per l'ambizioso rilancio.
Un publisher leggendario
Fondata nel 1987 a Glen Cove, New York, Acclaim è stata una delle case editrici più iconiche degli anni '90, nota in particolare per essere riuscita a sfruttare al meglio alcune fra le più importanti licenze per produrre videogiochi basati sulle saghe di Alien, Terminator, gli eroi Marvel e il wrestling della WWE.
Fra i titoli di maggior successo di Acclaim ricordiamo senz'altro Mortal Kombat, Turok: Dinosaur Hunter, NBA Jam e Shadow Man: ci sarà qualcuno di questi brand a rilanciare l'azienda? Lo scopriremo appunto la prossima settimana.