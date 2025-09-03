0

Annapurna Interactive sarà al Tokyo Game Show 2025: annunciati i giochi presenti all'evento

Annapurna Interactive sarà presente per la prima volta al Tokyo Game Show 2025 questo mese: l'editore in questione ha annunciato la lista dei giochi che porterà all'evento.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   03/09/2025
Un'immagine di LEGO Voyagers

Anche il publisher Annapurna Interactive sarà presente al Tokyo Game Show 2025, e con la conferma di questo ha annunciato anche la lista dei giochi che saranno presenti presso la maggiore fiera videoludica giapponese, che si terrà questo mese.

Anche in questo caso, bisogna dire che la lineup annunciata dall'editore non è detto che sia quella effettivamente completa, visto che potrebbero comunque esserci degli annunci o sorprese da scoprire nel corso dell'evento.

Per il momento, quantomeno, sappiamo che Annapurna porterà i seguenti giochi al Tokyo Game Show 2025:

Altre sorprese in arrivo?

Si tratta della prima volta che Annapurna Interactive partecipa in maniera ufficiale al Tokyo Game Show, dunque è un evento alquanto storico per la compagnia in questione, che evidentemente punta a una presenza maggiore sul mercato giapponese.

Bisogna dire che, per quanto riguarda almeno due giochi su tre, non si tratta proprio di novità: Stray e Outer Wilds sono infatti usciti da tempo e anche ben noti, dunque la loro presenza in forma giocabile alla fiera può risultare strana.

LEGO Voyagers, abbiamo provato l'avventura multiplayer dei mattoncini più famosi al mondo LEGO Voyagers, abbiamo provato l’avventura multiplayer dei mattoncini più famosi al mondo

Perfettamente in tema invece la presenza di LEGO Voyagers: la particolare avventura cooperativa basata sulle celebri costruzioni è in arrivo il 15 settembre, dunque la sua presenza con demo al TGS 2025 ha lo scopo di presentare il gioco al pubblico e alla stampa.

Non è escluso che la compagnia abbia intenzione anche di presentare qualcosa di nuovo durante la fiera, che potrebbe emergere a sorpresa durante i giorni della fiera, sebbene sembri poco probabile.

Ricordiamo che il Tokyo Game Show 2025 si terrà dal 25 al 28 settembre al Makuhari Messe di Chiba, in Giappone.

#Publisher #Tokyo Game Show
Segnalazione Errore
