Shueisha Games ha annunciato la sua line-up per il Tokyo Game Show

Shueisha Games ha infatti spiegato di aver predisposto un gran numero di postazioni demo , in modo da consentire ai visitatori di provare i titoli presenti in fiera senza dover sottostare a lunghe attese

La casa editrice e publisher, nota per i suoi legami con il mondo dei manga e dell'intrattenimento, ha voluto confermare la propria intenzione di espandersi sempre di più all'interno nell'industria videoludica, offrendo un ventaglio di esperienze variegate che potranno essere provate sullo showfloor del TGS.

Shueisha Games ha annunciato ufficialmente la lineup che presenterà al Tokyo Game Show 2025 , che come sappiamo si svolgerà dal 25 al 29 settembre presso il Makuhari Messe di Chiba, in Giappone.

I giochi della line-up

Annunciato lo scorso giugno, No Straight Roads 2 sarà probabilmente il pezzo forte della line-up di Shueisha Games, che tuttavia includerà anche diversi altri titoli, come abbiamo appena visto nell'elenco fornito dal publisher.

Anthem#9, ad esempio, è un action adventure con combattimenti frenetici, ambientato in uno scenario futuristico e caratterizzato da una forte componente narrativa, nonché da un'estetica che richiama gli anime e le atmosfere cyberpunk.

Atmosfar punta invece sull'esplorazione e sulla libertà di movimento, consentendoci di visitare luoghi suggestivi su di un pianeta alieno, Tycos, mentre ci confrontiamo con sfide ambientali man mano più complesse.

OPUS: Prism Peak è un'avventura che ci vedrà smarriti all'interno di un mondo dalle atmosfere oniriche, in cui avremo modo di incontrare personaggi misteriosi e svelare i segreti che ci permetteranno eventualmente di ritornare a casa.

unVEIL the world, infine, è un action RPG mobile che miscela stile naime e dinamiche social.