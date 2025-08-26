Il notebook MSI Katana 17 con RTX 5070 e Intel i7 è in sconto su Amazon al minimo storico

Su Amazon è disponibile il notebook MSI Katana 17 a 1.599 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 1.699 € e il prezzo consigliato di 1.899 €. Si tratta quindi del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma, permettendovi di risparmiare fino al 16%. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro il giorno successivo all'acquisto, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.