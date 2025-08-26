0

Il notebook MSI Katana 17 con RTX 5070 e Intel i7 è in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo il notebook MSI Katana 17 al prezzo più basso di sempre, permettendovi di risparmiare fino al 16%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   26/08/2025
Notebook MSI Katana 17

Su Amazon è disponibile il notebook MSI Katana 17 a 1.599 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 1.699 € e il prezzo consigliato di 1.899 €. Si tratta quindi del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma, permettendovi di risparmiare fino al 16%. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro il giorno successivo all'acquisto, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche del notebook MSI Katana 17

Si tratta in questo caso di un notebook da gaming con scheda video RTX 5070 e processore i7-14650HX. Troviamo inoltre un display 17.3" QHD 240Hz. Con la GPU potrete sfruttare le principali tecnologie e moltiplicare le prestazioni con NVIDIA DLSS 4. La soluzione di raffreddamento con design shared-pipe con tubo di calore collegato sia alla CPU che alla GPU offre sempre prestazioni ottimali, migliorando la capacità termina.

Notebook MSI Katana 17
Notebook MSI Katana 17

Infine, lo slot PCIe Gen 4 consente agli utenti di caricare qualsiasi gioco e attività con velocità elevate. Vi ricordiamo che potete trovare in sconto anche altre opzioni più economiche, come l'MSI Thin 15 e l'MSI Stealth.

Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
