0

Il notebook MSI Thin 15 con RTX 2050 e Core i7 è in sconto su Amazon

Tra le offerte di Amazon troviamo il notebook MSI Thin 15, permettendovi di risparmiare fino al 13%. Ecco quanto costa e tutti i dettagli.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   26/08/2025
MSI Thin 15

Su Amazon è disponibile il notebook MSI Thin 15 a 699 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 749 € e il prezzo consigliato di 799 €, permettendovi di risparmiare fino al 13%. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro il giorno successivo all'acquisto, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche del notebook MSI Thin 15

Questo notebook da gaming ha uno schermo da 15,6" ed è dotato di scheda video RTX 2050 e processore Core i7-13620H, buono sia se volete giocare o eseguire lavori in multitasking. Con questo prodotto potrete sfruttare anche le principali tecnologie come NVIDIA DLSS, oltre a poter godere di un sistema di raffreddamento ottimizzato per essere più silenzioso e fresco, anche dopo lunghe sessioni.

MSI Thin 15
MSI Thin 15

Il display è da 144 Hz e offre immagini fluide anche nei momenti più concitati, mentre Max-Q è una suite di tecnologie basate sull'IA in grado di ottimizzare i laptop per offrire prestazioni elevate. Se invece volete optare per l'MSI Stealth con RTX 4070, potete trovarlo in sconto andando su questo link.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il notebook MSI Thin 15 con RTX 2050 e Core i7 è in sconto su Amazon