Le console aumenteranno ancora di prezzo secondo un noto analista, dopo il recente incremento di PS5

Il noto analista di mercato Mat Piscatella di Circana ha commentato il recente aumento di prezzo di PS5 dimostrando poca sorpresa sulla questione, e riferendo anche di aspettarsi altri aumenti di prezzo per le console nel prossimo periodo, dunque la situazione è destinata a cambiare ancora.
Come abbiamo visto, PS5 è aumentata di prezzo ancora di recente, questa volta per quanto riguarda il mercato USA, che era rimasto praticamente l'unico a non subire un incremento nel costo al pubblico della console, con Sony che evidentemente aveva cercato di posticipare il più possibile una manovra che era attesa praticamente da tutti.
Un simile aumento si era però verificato già in gran parte degli altri mercati e ulteriori adeguamenti c'erano stati già in precedenza, confermando un trend che risulta assolutamente fuori da ogni tradizione.
Altri aumenti in futuro
Eravamo abituati al fatto che le console, come gran parte dei prodotti tecnologici, diminuissero di prezzo con il passare del tempo, invece questa generazione ha introdotto un cambio di paradigma inaspettato, con i prezzi che continuano a salire anche dopo cinque anni da lancio.
È una cosa a cui evidentemente ci dobbiamo abituare: "era solo questione di tempo", ha riferito Piscatella rilanciando la notizia dell'aumento di prezzo di PS5, "il fatto è che non sarà nemmeno l'ultima volta in cui vedremo un aggiustamento del prezzo verso l'alto", ha poi aggiunto.
Secondo Piscatella è dunque probabile che PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 aumentino di prezzo nel prossimo periodo, con quest'ultima che si pone probabilmente come candidata principale per il prossimo ritocco verso l'alto, una volta concluso il periodo di lancio.
La questione è legata alla situazione economica internazionale, che non sembra destinata a migliorare nell'immediato futuro, tra politiche protezioniste come i dazi introdotti dall'amministrazione Trump, la difficoltà nell'approvvigionamento di materie prime e l'inflazione generale.