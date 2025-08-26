Le console aumenteranno ancora di prezzo secondo un noto analista, dopo il recente incremento di PS5

Il noto analista di mercato Mat Piscatella di Circana ha commentato il recente aumento di prezzo di PS5 dimostrando poca sorpresa sulla questione, e riferendo anche di aspettarsi altri aumenti di prezzo per le console nel prossimo periodo, dunque la situazione è destinata a cambiare ancora.

Come abbiamo visto, PS5 è aumentata di prezzo ancora di recente, questa volta per quanto riguarda il mercato USA, che era rimasto praticamente l'unico a non subire un incremento nel costo al pubblico della console, con Sony che evidentemente aveva cercato di posticipare il più possibile una manovra che era attesa praticamente da tutti.

Un simile aumento si era però verificato già in gran parte degli altri mercati e ulteriori adeguamenti c'erano stati già in precedenza, confermando un trend che risulta assolutamente fuori da ogni tradizione.