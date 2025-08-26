Nintendo Music ci dà dentro con contenuti a tema Kirby che pare il personaggio Nintendo del momento

A marzo di quest'anno, l'app Nintendo Music - che si occupa di radunare le colonne sonore dei giochi più importanti della casa di Kyoto - ha aggiunto le musiche di Kirby e la Terra Perduta, il videogioco di Nintendo Switch nel quale la piccola palla rosa è in grado di trasformarsi in nemici e anche grossi oggetti.
All'epoca Nintendo aveva affermato che nuove tracce sarebbero arrivate "più avanti nel corso dell'anno" e ora - in prossimità del lancio della versione Nintendo Switch 2 del videogioco che include anche una nuova espansione - le nuove musiche sono effettivamente state aggiunte all'album dedicato al titolo.
Le novità di Kirby per Nintendo Music e non solo
Tra l'altro, Kirby è un in un certo senso un membro speciale di Nintendo Music, visto che da poco sono state pubblicate una selezione di canzoni di Kirby Air Riders, il gioco di kart in arrivo su Nintendo Switch 2 da poco mostrato in modo approfondito in un Direct condotto dal director Masahiro Sakurai.
Ricordiamo come sempre che per poter ascoltare le canzoni di Nintendo Music dovete obbligatoriamente essere abbonati a Nintendo Switch Online (il livello base) e accedere all'app con il vostro account.
Rimanendo in tema Kirby, l'eroe multiforme vedrà tre dei suoi temi pubblicati all'interno di Tetris 99. Infine, segnaliamo che un piccolo aggiornamento è stato pubblicato per la versione Nintendo Switch 1 di Kirby e la Terra Perduta, in attesa dell'arrivo della versione Switch 2.