Nintendo Music ci dà dentro con contenuti a tema Kirby che pare il personaggio Nintendo del momento

Nintendo Music si amplia regolarmente e in questo momento il nome di punta pare proprio essere Kirby, il piccolo eroe rosa. Vediamo le ultime novità a tema.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   26/08/2025
Kirby in Kirby Air Riders

A marzo di quest'anno, l'app Nintendo Music - che si occupa di radunare le colonne sonore dei giochi più importanti della casa di Kyoto - ha aggiunto le musiche di Kirby e la Terra Perduta, il videogioco di Nintendo Switch nel quale la piccola palla rosa è in grado di trasformarsi in nemici e anche grossi oggetti.

All'epoca Nintendo aveva affermato che nuove tracce sarebbero arrivate "più avanti nel corso dell'anno" e ora - in prossimità del lancio della versione Nintendo Switch 2 del videogioco che include anche una nuova espansione - le nuove musiche sono effettivamente state aggiunte all'album dedicato al titolo.

Le novità di Kirby per Nintendo Music e non solo

Tra l'altro, Kirby è un in un certo senso un membro speciale di Nintendo Music, visto che da poco sono state pubblicate una selezione di canzoni di Kirby Air Riders, il gioco di kart in arrivo su Nintendo Switch 2 da poco mostrato in modo approfondito in un Direct condotto dal director Masahiro Sakurai.

La locandina di Kirby e la Terra Perduta su Nintendo Music
La locandina di Kirby e la Terra Perduta su Nintendo Music

Ricordiamo come sempre che per poter ascoltare le canzoni di Nintendo Music dovete obbligatoriamente essere abbonati a Nintendo Switch Online (il livello base) e accedere all'app con il vostro account.

Kirby Air Riders, provata in anteprima la nuova esclusiva Nintendo Switch 2 Kirby Air Riders, provata in anteprima la nuova esclusiva Nintendo Switch 2

Rimanendo in tema Kirby, l'eroe multiforme vedrà tre dei suoi temi pubblicati all'interno di Tetris 99. Infine, segnaliamo che un piccolo aggiornamento è stato pubblicato per la versione Nintendo Switch 1 di Kirby e la Terra Perduta, in attesa dell'arrivo della versione Switch 2.

#Nintendo
