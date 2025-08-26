Nintendo Music ci dà dentro con contenuti a tema Kirby che pare il personaggio Nintendo del momento

A marzo di quest'anno, l'app Nintendo Music - che si occupa di radunare le colonne sonore dei giochi più importanti della casa di Kyoto - ha aggiunto le musiche di Kirby e la Terra Perduta, il videogioco di Nintendo Switch nel quale la piccola palla rosa è in grado di trasformarsi in nemici e anche grossi oggetti.

All'epoca Nintendo aveva affermato che nuove tracce sarebbero arrivate "più avanti nel corso dell'anno" e ora - in prossimità del lancio della versione Nintendo Switch 2 del videogioco che include anche una nuova espansione - le nuove musiche sono effettivamente state aggiunte all'album dedicato al titolo.