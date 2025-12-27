L'autore di Devil May Cry ha qualcosa da dire sulla mancanza del D-Pad su Nintendo Switch 2

"Per qualche motivo, in quest'epoca di diversità, il produttore stesso si è ostinatamente rifiutato di offrire l'opzione di un Joy-Con con D-pad sin dal lancio di Switch 1", ha dichiarato Kamiya in un'intervista pubblicata dalla rivista giapponese 4Gamer.

Hideki Kamiya , l'autore di Devil May Cry e Bayonetta, ha detto la sua sulla mancanza del D-Pad su Nintendo Switch e Switch 2, facendo capire che non apprezza la scelta effettuata da Nintendo sulle sue console.

L'unica soluzione è affidarsi alle terze parti

Hideki Kamiya, forse anche per il suo legame con le tradizioni arcade, ha bisogno evidentemente di una croce direzionale digitale per giocare, sebbene questa stia diventando progressivamente superflua con l'offerta videoludica attuale, e la mancanza di questa su Nintendo Switch 2 si fa sentire.

Una soluzione potrebbe essere rappresentata dall'uso del Pro Controller ufficiale, ma questo a quanto pare non si confà allo "stile" scelto da Kamiya, che preferisce usare i Joy-Con per starsene stravaccato in relax.

A quanto pare, Kamiya ha reso Nintendo Switch 2 il suo "hardware standard" con cui giocare, anche a causa della sua dipendenza da Tetris 99, tuttavia questa mancanza della croce direzionale è rimasta un elemento importante.

Per migliorare la situazione, il director è ricorso a una soluzione di terze parti, acquistando un "mini grip con D-pad" di Cyber Gadget e adattandolo anche a Switch 2, ma è evidente che la configurazione scelta da Nintendo, con i quattro tasti disposti a croce invece di una vera e propria croce digitale, non è stata apprezzata da Kamiya, e forse nemmeno da altri utenti, in effetti.