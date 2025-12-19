Sull'eShop sono iniziate le Offerte Invernali con tantissimi sconti per giochi Nintendo Switch e Switch 2

L' eShop di Nintendo inaugura le Offerte Invernali in vista del Natale, con una valanga di giochi per Nintendo Switch e Switch 2 proposti a prezzi ribassati.

Altre promozioni in evidenza e giochi sotto i 10 euro

Proseguiamo con Hogwarts Legacy: l'action GDR ambientato nel mondo di Harry Potter è ora disponibile a metà prezzo, per 29,99 euro. Segnaliamo anche alcuni giochi sotto i 10 euro, come ad esempio Mario + Rabbids Sparks of Hope a 5,40 euro, la raccolta Tomb Raider I-II-III Remastered a 8,99 euro, Celeste a 4,99 euro, Monster Hunter Rise + Sunbreak a 9,59 euro e Hollow Knight a 7,49 euro.

Alcuni dei giochi sopracitati sono in sconto con prezzi identici o simili sia su Switch 1 che su Switch 2, come ad esempio Hollow Knight: Silksong. La maggior parte delle offerte terminerà l'11 gennaio, mentre altre finiranno il 31 dicembre e verranno sostituite con ulteriori promozioni. Trovate l'elenco al completo degli sconti dell'eShop a questo indirizzo.