0

Sull'eShop sono iniziate le Offerte Invernali con tantissimi sconti per giochi Nintendo Switch e Switch 2

L'eShop di Nintendo ha lanciato le Offerte Invernali, con centinaia di giochi in saldo sia per Switch che per Switch 2 fino a gennaio.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   19/12/2025
Logo dell'eShop

L'eShop di Nintendo inaugura le Offerte Invernali in vista del Natale, con una valanga di giochi per Nintendo Switch e Switch 2 proposti a prezzi ribassati.

Tra le promozioni più interessanti troviamo Hollow Knight: Silksong, ora disponibile a 15,60 euro con uno sconto del 20%, e Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, sceso a 39,99 euro con una riduzione del 42%. In evidenza anche Red Dead Redemption e Sonic X Shadow Generations, entrambi a metà prezzo per 24,99 euro, mentre Hades 2 è in offerta a 22,49 euro grazie a uno sconto del 25%.

Altre promozioni in evidenza e giochi sotto i 10 euro

Proseguiamo con Hogwarts Legacy: l'action GDR ambientato nel mondo di Harry Potter è ora disponibile a metà prezzo, per 29,99 euro. Segnaliamo anche alcuni giochi sotto i 10 euro, come ad esempio Mario + Rabbids Sparks of Hope a 5,40 euro, la raccolta Tomb Raider I-II-III Remastered a 8,99 euro, Celeste a 4,99 euro, Monster Hunter Rise + Sunbreak a 9,59 euro e Hollow Knight a 7,49 euro.

Nintendo vince una causa contro Nacon durata 15 anni e legata a Wii Nintendo vince una causa contro Nacon durata 15 anni e legata a Wii

Alcuni dei giochi sopracitati sono in sconto con prezzi identici o simili sia su Switch 1 che su Switch 2, come ad esempio Hollow Knight: Silksong. La maggior parte delle offerte terminerà l'11 gennaio, mentre altre finiranno il 31 dicembre e verranno sostituite con ulteriori promozioni. Trovate l'elenco al completo degli sconti dell'eShop a questo indirizzo.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Sull'eShop sono iniziate le Offerte Invernali con tantissimi sconti per giochi Nintendo Switch e Switch 2