GTA 6 non subirà altri ritardi, secondo un ex-Rockstar Games

Attualmente GTA 6 è in fase di rifinitura, considerando che manca relativamente poco alla pubblicazione e che si tratta di un progetto mastodontico . Ciò che non è dato di sapere è il livello di rifinitura effettivamente ricercato.

Il gioco, uno dei più attesi di tutti i tempi, sembra essere destinato a battere ogni record e continuano a circolare voci su quanto potrebbe costare al momento dell'uscita, con alcuni che credono verrà venduto a 100 dollari, in forza di costi di sviluppo che avrebbero superato il miliardo di dollari. Giusto precisare che si tratta soltanto di voci, finora.

Tirare la corda

Parlando con Esports Insider, York, che è un ex animatore, ha spiegato perché lo studio non può permettersi un altro rinvio: "Se conosco Rockstar Games, e conosco le persone che lavorano lì, uno dei motivi del ritardo nell'uscita di GTA 6 è che stanno cercando di renderlo il più bello possibile," ha detto. "Stanno rifinendo molte cose. Non penso che il gioco sia completamente pulito, considerando quanto c'è in gioco e quanto siano alte le aspettative di tutti."

"Penso che il gioco uscirà a novembre 2026 perché è un ottimo periodo per Rockstar, per molte ragioni legate alla vendita dei videogiochi. Se vuoi vendere una quantità enorme di copie, quello è il momento perfetto per far uscire GTA 6, essendo un mese prima di Natale," ha aggiunto. "Di solito le aziende rimandano queste cose solo una o due volte quando è necessario, quindi penso che uscirà più o meno in quel periodo."

"Stiamo aspettando GTA 6 da così tanto tempo che, se ci fosse un altro rinvio, probabilmente la gente smetterebbe ancora di più di interessarsi alla sua uscita," secondo lui. "Se Rockstar Games rinviasse di nuovo GTA 6, l'hype intorno al gioco morirebbe quasi completamente. In questo momento nessuno sta cercando GTA 6. Tutti sanno che non ci sono notizie, non c'è nulla di cui parlare... Arriva un punto in cui rimandi qualcosa così tante volte da iniziare a far arrabbiare le persone."

"La gente non è più impaziente di scoprire nuovi dettagli o l'ultimo leak, ne ha abbastanza. Pensano: 'uscirà quando uscirà', perché sono esausti dal pensare che stia per uscire e poi non succede... E allora dicono: 'ok, come vuoi'."

Difficile dire se questo è il caso, considerando l'attesa che circonda il gioco, ma quello sollevato da York è un punto interessante, di cui Rockstar e l'editore Take-Two avranno tenuto sicuramente conto: quanto si può tirare la corda prima che si spezzi?