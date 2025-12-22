5

GTA 6 Online sarebbe una sorta di MMORPG, secondo un noto sviluppatore

Uno sviluppatore di MMORPG ha dichiarato che, a suo dire, la modalità online di GTA 6 sarà strutturata come un MMORPG. Vediamo cosa ha dichiarato.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   22/12/2025
Jason e Lucia in GTA 6 stesi su un letto
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Articoli News Video Immagini

GTA 6 continua ad attirare l'attenzione dei giocatori e a suscitare varie domande, ad esempio riguardo alla sua uscita (ce la farà davvero ad arrivare nel 2026 o sarà rimandato di nuovo?) e anche riguardo alla sua componente Online.

GTA Online è una piattaforma che stampa soldi per Rockstar Games e viene da chiedersi come possa fare a integrarla in GTA 6. Non abbiamo una risposta ufficiale ma, secondo Richard Vogel, GTA Online potrebbe evolversi in un MMORPG.

Cosa è stato detto su GTA 6 da Vogel

Vogel - che ricordiamo è uno sviluppatore di titoli come EverQuest, Star Wars: Galaxies, Star Wars: The Old Republic, e New World - è stato intervistato da WCCFTech riguardo agli MMO e al loro successo in occidente.

"Sì, credo che ci sia un grande pubblico che sta aspettando che il giusto MMORPG emerga. Consideriamo che milioni di giocatori hanno giocato e continuano a giocare a World of Warcraft, Star Wars: The Old Republic, Elder Scrolls Online, Ultima Online, EverQuest, Fallout 76 e non solo."

GTA 6 non subirà altri ritardi, secondo un ex-Rockstar Games GTA 6 non subirà altri ritardi, secondo un ex-Rockstar Games

"Il problema è che nessun editore è disposto a investire i soldi e prendere il rischio in questo momento. Il mio istinto mi dice che il prossimo grande MMORPG arriverà dall'Asia o dall'Europa. Se ciò che ho sentito dire sulle caratteristiche e il gameplay di GTA 6 è vero, potrebbe evolversi in un MMORPG, visto che molte delle funzionalità previste sono tipicamente pensate per i MMORPG."

Anche se non lo dice in modo esplicito, è molto probabile che Vogel stia parlando del lato online (dopotutto, parla di MMO) e non della campagna di GTA 6. Il punto è che non possiamo sapere nel dettaglio cosa sappia davvero Vogel, ma essendo parte del mondo dello sviluppo ad alti livelli non è difficile che abbia qualche informazione in più rispetto al largo pubblico.

In attesa di altre novità, vi ricordiamo infine che per Natale potete dare alla vostra casa l'odore di Vice City di GTA 6 con questa candela ufficiale di Rockstar Games.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
GTA 6 Online sarebbe una sorta di MMORPG, secondo un noto sviluppatore