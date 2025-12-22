GTA 6 Online sarebbe una sorta di MMORPG, secondo un noto sviluppatore

GTA Online è una piattaforma che stampa soldi per Rockstar Games e viene da chiedersi come possa fare a integrarla in GTA 6. Non abbiamo una risposta ufficiale ma, secondo Richard Vogel, GTA Online potrebbe evolversi in un MMORPG .

GTA 6 continua ad attirare l'attenzione dei giocatori e a suscitare varie domande, ad esempio riguardo alla sua uscita (ce la farà davvero ad arrivare nel 2026 o sarà rimandato di nuovo?) e anche riguardo alla sua componente Online .

Cosa è stato detto su GTA 6 da Vogel

Vogel - che ricordiamo è uno sviluppatore di titoli come EverQuest, Star Wars: Galaxies, Star Wars: The Old Republic, e New World - è stato intervistato da WCCFTech riguardo agli MMO e al loro successo in occidente.

"Sì, credo che ci sia un grande pubblico che sta aspettando che il giusto MMORPG emerga. Consideriamo che milioni di giocatori hanno giocato e continuano a giocare a World of Warcraft, Star Wars: The Old Republic, Elder Scrolls Online, Ultima Online, EverQuest, Fallout 76 e non solo."

"Il problema è che nessun editore è disposto a investire i soldi e prendere il rischio in questo momento. Il mio istinto mi dice che il prossimo grande MMORPG arriverà dall'Asia o dall'Europa. Se ciò che ho sentito dire sulle caratteristiche e il gameplay di GTA 6 è vero, potrebbe evolversi in un MMORPG, visto che molte delle funzionalità previste sono tipicamente pensate per i MMORPG."

Anche se non lo dice in modo esplicito, è molto probabile che Vogel stia parlando del lato online (dopotutto, parla di MMO) e non della campagna di GTA 6. Il punto è che non possiamo sapere nel dettaglio cosa sappia davvero Vogel, ma essendo parte del mondo dello sviluppo ad alti livelli non è difficile che abbia qualche informazione in più rispetto al largo pubblico.

In attesa di altre novità, vi ricordiamo infine che per Natale potete dare alla vostra casa l'odore di Vice City di GTA 6 con questa candela ufficiale di Rockstar Games.