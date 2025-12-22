8

Gli sconti di gennaio del PlayStation Store ora sono disponibili per tutti, aggiunte migliaia di nuove offerte

Gli sconti di gennaio del PlayStation Store ora sono disponibili anche per chi non è abbonato al PlayStation Plus e sono stati espansi con tantissime nuove offerte.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   22/12/2025
La scorsa settimana il PlayStation Store aveva dato inizio agli sconti di gennaio, con una selezione di offerte in accesso anticipato per i soli abbonati a PlayStation Plus. Ora le promozioni sono attive per tutti e al completo, con migliaia di altri giochi e DLC che si sono aggiunti al catalogo stamani.

Oltre alle offerte che vi avevamo già segnalato nei giorni scorsi, segnaliamo ora Kingdom Come Deliverance 2 a metà prezzo, disponibile a 34,99 euro, mentre Clair Obscur: Expedition 33 scende a 39,99 euro con uno sconto del 20%.

Tanti altri titoli in offerta, anche sotto i 20 euro

Sempre parlando di alcuni dei giochi di maggior successo dell'anno troviamo ARC Raiders, proposto a 31,99 euro grazie a uno sconto del 20%. Stessa percentuale di sconto anche per Hollow Knight: Silksong, acquistabile a soli 15,99 euro. Da segnalare anche EA Sports FC 26, ora in promozione a 31,99 euro con un taglio del 60% rispetto al prezzo standard.

Non mancano poi offerte particolarmente convenienti per chi vuole spendere poco: Gears of War: Reloaded a 19,99 euro (-50%), Mortal Kombat 1 a 9,99 euro (-80%), Hogwarts Legacy a 11,24 euro (-85%), Resident Evil 4 Gold Edition a 19,99 euro (-60%) e Star Wars Jedi: Survivor a 11,99 euro (-85%).

Gli sconti di gennaio del PlayStation Store saranno attivi fino alle 00:59 italiane dell'8 gennaio. Trovate il catalogo completo con tutte le offerte a questo indirizzo.

