Gli sconti di gennaio del PlayStation Store ora sono disponibili per tutti, aggiunte migliaia di nuove offerte

La scorsa settimana il PlayStation Store aveva dato inizio agli sconti di gennaio, con una selezione di offerte in accesso anticipato per i soli abbonati a PlayStation Plus. Ora le promozioni sono attive per tutti e al completo, con migliaia di altri giochi e DLC che si sono aggiunti al catalogo stamani.

Oltre alle offerte che vi avevamo già segnalato nei giorni scorsi, segnaliamo ora Kingdom Come Deliverance 2 a metà prezzo, disponibile a 34,99 euro, mentre Clair Obscur: Expedition 33 scende a 39,99 euro con uno sconto del 20%.