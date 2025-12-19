L'auto elettrica AFEELA di Sony Honda avrà il Remote Play di PlayStation integrato

Sony Honda Mobility ha annunciato in queste ore che l' auto elettrica AFEELA sarà il primo veicolo al mondo ad avere il PlayStation Remote Play integrato , consentendo di utilizzare i giochi PS4 e PS5 in streaming direttamente all'interno dell'auto.

Un sistema di intrattenimento evoluto

Il PlayStation Remote Play offre agli utenti un modo per giocare in remoto dalla propria console utilizzando un display integrato e un sistema audio di alta qualità, riferisce Sony Honda, "che tu stia aspettando nella tua auto parcheggiata o intrattenendo i passeggeri durante un viaggio, le funzionalità integrate di AFEELA ti consentono di goderti l'esperienza PlayStation direttamente dal tuo veicolo".

Immagine promozionale del PlayStation Remote Play in AFEELA

Non è ancora chiaro come il sistema funzionerà all'interno dell'abitacolo: la prima foto dimostrativa, riportata qui sopra, mostra un utente che gioca a Gran Turismo 7 con un DualSense in mano e utilizzando un display attaccato allo schienale del sedile anteriore, ma è possibile che l'integrazione funzioni anche con il display sul pannello dei comandi, magari quando l'auto è ferma.

Per funzionare, si legge nel comunicato di Sony Honda Mobility, è necessaria una connessione a banda larga di almeno 5 Mbps, ma una connessione stabile da 15 Mbps è raccomandata per un'esperienza quanto più possibile fluida in Remote Play.

Al momento non si parla di cloud gaming ma solo di Remote Play classico, dunque è necessario avere una PS4 o PS5 collegata in modo da sfruttare il sistema.

"L'introduzione di PS Remote Play incarna la visione di AFEELA in materia di mobilità: trasformare lo spazio di viaggio in un luogo affascinante ed emozionante", ha dichiarato Izumi Kawanishi, Representative Director, President e COO di Sony Honda Mobility Inc. "Grazie a questa integrazione, stiamo elevando l'intera esperienza di viaggio dei clienti a un livello di intrattenimento senza precedenti".