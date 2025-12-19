La Earnest Evans Collection uscirà puntuale su Nintendo Switch, ma non su PS4 e PS5

Edia ha rinviato le versioni PlayStation 5 e PlayStation 4 della raccolta Earnest Evans Collection . La data d'uscita precedente era il 25 dicembre 2025 in Giappone. Ora è il 19 febbraio 2026. Il motivo? L'editore ha parlato di un problema improvviso che richiede una revisione immediata. L'unica versione a uscire puntuale sarà quella Nintendo Switch, che sarà disponibile il 25 dicembre 2025.

I giochi della raccolta

Come annunciato, la raccolta includerà i titoli di Wolf Team (Telenet): El Viento, Earnest Evans e Anett Futatabi.

El Viento è stato pubblicato originariamente per Genesis il 20 settembre 1991 in Giappone, seguito da novembre 1991 in Nord America; Earnest Evans è uscito per Mega-CD il 20 dicembre 1991, seguito dalla versione Genesis nel marzo 1992 in Nord America; Anett Futatabi è stato pubblicato per Mega-CD il 30 marzo 1993 in Giappone.

Qui da noi in Italia sono titoli poco conosciuti, per via della mancanza di una distribuzione europea, che ha costretto i pochi interessati a importarli. Comunque sia, ci saranno sicuramente degli appassionati che gioiranno di poterli giocare di nuovo.

Per chi non lo sapesse, si tratta di una trilogia vera e propria, nonostante i titoli completamente diversi. Parliamo di platform action, di cui il terzo episodio, Anett Futatabi, non è mai arrivato in occidente, anche perché fu pubblicato soltanto sullo sfortunato Mega-CD. L'edizione di Limited Run Games, che distribuirà la raccolta in occidente, compresa la versione PC su Steam, rappresenterà quindi una prima volta per l'intera trilogia. Purtroppo non ha ancora una data d'uscita.