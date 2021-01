DOOM: video mostra una versione per SEGA Megadrive, un porting incredibile

DOOM è, come ben sappiamo, uno dei giochi preferiti da modder ed esperti di tecnologia, che lo sfruttano per mettersi alla prova con vari porting, più o meno assurdi. In questo caso, parliamo di un raggiungimento che potrebbe non sembrare granché, ma che in realtà dimostra grande abilità. DOOM è stato eseguito tramite SEGA Megadrive, come potete vedere nel video qui sopra.

Prima di tutto, vi ricordiamo che DOOM era stato commercializzato per SEGA Megadrive 32X: la versione base della console SEGA non era assolutamente in grado di riprodurre il gioco di id Software. Infatti, tempo fa tale "krikzz" ha realizzato un porting del gioco (noto come MegaDoom) per SEGA Megadrive, ma con risultati alquanto scadenti.

Ora, però, Uniq Games ha realizzato questa nuova versione: come? Sfruttando una cartuccia EverDrive. Anche se non viene data alcuna spiegazione di quanto realizzato, l'ipotesi più accreditata è che l'EverDrive fornisca la potenzia di calciolo aggiuntiva necessaria a far girare DOOM su SEGA Megadrive. Questa versione, inoltre, sembra girare in modo più fluido di qualsiasi altro port rilasciato prima dell'era PlayStation.

La validità di questa versione è stata confermata da krikzz, realizzatore di MegaDoom. Nel video possiamo vedere Uniq che esegue il gioco e avanza all'interno di un livello. Sappiamo inoltre che Doom è giocabile anche su di una versione falsa di Windows che gira da browser.

Inoltre, Doom adesso gira persino sul Game & Watch: Super Mario Bros di Nintendo.