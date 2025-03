DOOM gira proprio ovunque? Sì, anche su di una basetta sperimentale

DOOM non è più solo un gioco , ma una specie di banco di prova usato dagli sviluppatori per mettersi alla prova. L'obiettivo è quello di farlo girare ovunque. Ci sono limiti? A questo punto ne dubitiamo, almeno stando all'ultima impresa: vederlo in azione su di una basetta sperimentale (o breadboard che dir si voglia). Si tratta di uno strumento riutilizzabile, usato per creare prototipi di circuiti elettrici.

Basetta sperimentale?

A riuscire in questo piccolo miracole è stato l'utente X @yoshinokentarou, che ha mostrato l'avvio del processo per far funzionare DOOM su una basetta sperimentale. Certo, non pensate di giocarci, perché è difficile capire quello che sta accadendo, ma è sicuramente qualcosa di incredibile di suo, anche per il semplice fatto che sia possibile.

"Doom in funzione su una basetta sperimentale, che consente di controllare i cablaggi senza utilizzare fili jumper. Se strizzi gli occhi, puoi sicuramente vedere Doom

Come detto, non pensate di giocarci, a meno che il gioco non venga pesantemente moddato anche nel gameplay. Comunque sia non crediamo che il senso di queste imprese sia avere un'altra piattaforma su cui finire DOOM, quando l'emozione stessa di sapere che è possibile adattarlo a qualunque apparecchio elettronico, segno della bontà del codice programmato da John Carmack all'inizio degli anni '90.