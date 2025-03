Il regista di Your Name è felice che il suo passato nel mondo dei videogiochi sia stato preservato da Falcom

Makoto Shinkai, il regista di film animati di enorme successo quali Your Name, Weathering with You e Suzume, ha un passato nel mondo dei videogiochi. Più precisamente, prima di diventare una delle firme giapponesi più apprezzate nel mondo, lavorò dentro Falcom, compagnia famosa per i suoi giochi di ruolo giapponesi, dove lavorò allo storyboard e diresse i filmati di apertura per di The Legend of Heroes III: Song of the Ocean nel 1999 e si occupò di Ys II Eternal l'anno successivo.