Per gli sviluppatori di Deep Rock Galactic: Survivor innovare per innovare costa troppo e non paga le bollette

Il director di Deep Rock Galactic: Survivor, nonché CCO di Funday Games, Anders Leicht Rohde, ha svelato in maniera molto franca in un'intervista con la rivista Edge, che il suo team cerca di minimizzare l'innovazione "fine a sé stessa" durante lo sviluppo. Si tratta di una scelta molto pragmatica, mirata a contenere i costi e rispettare le scadenze, soprattutto per uno studio di medie dimensioni come il suo che conta 50 dipendenti e ha molte bollette da pagare.