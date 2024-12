Marvel's Spider-Man Remastered in offerta su Instant Gaming con un prezzo imperdibile

Marvel's Spider-Man Remastered è disponibile su Instant Gaming al prezzo scontato di 22.99€, rispetto al prezzo originale di 60€. Con l'IVA italiana al 22%, il prezzo finale sarà di circa 28.05€. Scopri di più e acquista il gioco direttamente da questo link oppure tramite il box qui sotto. Vesti i panni di Spider-Man e immergiti in una New York viva e vibrante. Attraversa Manhattan oscillando tra i grattacieli, sventa crimini e affronta il super-cattivo Mister Negative. Con una narrazione intensa e un gameplay coinvolgente , il gioco ti permette di esplorare liberamente il mondo aperto, accettare missioni secondarie e sbloccare gadget e tute speciali.

Un’esperienza di gioco unica nel suo genere

La versione remastered offre un'esperienza ottimizzata, con una grafica aggiornata e il supporto per il ray-tracing. Inoltre, include tutti i contenuti scaricabili, come i tre episodi della serie The City Never Sleeps e tute esclusive, tra cui quelle ispirate ai film Spider-Man: No Way Home e The Amazing Spider-Man.

Questa edizione non è solo un aggiornamento visivo, ma porta con sé nuove funzionalità e modalità, come la modalità "New Game+" che ti consente di rigiocare il titolo mantenendo gadget e tute sbloccati. Con una città viva e dettagliata, combattimenti fluidi e una narrazione avvincente, Marvel's Spider-Man Remastered è il modo definitivo per vivere le avventure del supereroe.