Un leak della catena di montaggio rivela che iPhone 17 Pro Max è quasi pronto

Mancano ancora diversi mesi al lancio della nuova serie iPhone 17, che comprenderà il modello base, l'inedito modello iPhone 17 Air (dallo spessore significativamente sottile), oltre che iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max. In particolare, un leak delle ultime ore proveniente da una catena di montaggio confermerebbe il design iPhone 17 Pro Max , come rumoreggiato nelle precedenti settimane: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Secondo quanto riportato dai precedenti rumor e leak, iPhone 17 Pro Max dovrebbe montare un display da 6,9 pollici di diagonale con risoluzione 2868 x 1320 pixel. Al suo interno sarà presente il chip A19 Pro , accompagnato da 12 GB di RAM , necessari per il pieno supporto alle nuove funzionalità di Apple Intelligence , l'intelligenza artificiale proprietaria di Apple. Il nuovo modello Pro Max dovrebbe inoltre implementare una batteria dalla più ampia capacità, portando ad un leggero aumento dello spessore, fissato per 8,73 millimetri .

Le foto trapelate in Rete della catena di montaggio, pubblicate sul social X dall'utente Majin Bu , mostrerebbero alcuni stampi in metallo che confermerebbero a tutti gli effetti il nuovo design di iPhone 17 Pro Max, che sarebbe quasi pronto alla futura produzione su larga scala. Entrando nello specifico, si evidenzia in particolare il modulo fotocamere con disposizione orizzontale , che richiama a gran voce quanto visto di recente sui Google Pixel. Tale modulo dovrebbe essere composto da un sensore principale da 48 megapixel, un sensore ultrawide da 48 megapixel e un teleobiettivo da 12 megapixel, accompagnati sul lato anteriore da un sensore da 12 megapixel.

Quando uscirà la nuova serie iPhone 17

Al momento non disponiamo ancora di una vera e propria data d'uscita ufficiale per la nuova serie iPhone 17, che seguendo quanto fatto negli ultimi anni dovrebbe verosimilmente vedere la luce a cavallo tra i mesi di settembre e ottobre.

Render di iPhone 17 Pro

Chiaramente è bene specificare che si tratta al momento di pure e semplici supposizioni, che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) in via ufficiale dalla compagnia di Cupertino. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti ufficiali in merito da Apple, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.