Un leak svela lo spessore del modulo fotocamere di iPhone 17 Air

Quando uscirà iPhone 17 Air

Ad oggi non conosciamo ancora una data d'uscita precisa per iPhone 17 Air, che stando agli anni precedenti potrebbe indicativamente vedere la luce a cavallo tra settembre e ottobre, assieme al modello standard e iPhone 17 Pro.

Il probabile design di iPhone 17 Air

Chiaramente è bene specificare come sempre che si tratta di pure e semplici supposizioni, che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) in via ufficiale dalla compagnia produttrice. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti a tal proposito da Apple, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.